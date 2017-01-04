Содержание

Новости. Статистика. Аналитика

Общее состояние экономики: государственные финансы, денежно-кредитная и банковская системы.

Экономика предприятия. Стратегия и тактика управления

Какие изменения следует учитывать при сдаче в аренду незарегистрированного имущества? Разрешается ли использовать имущество не по назначению в 2017 году? Как будет происходить безвозмездная передача имущества? Можно ли вносить арендную плату в валюте?

Что необходимо для приема безналичных платежей? Какие бывают виды эквайринга? Как нужно производить платежи с использованием банковских платежных карт?

Планирование и анализ хозяйственной деятельности

Анализ величины, структуры и качества активов (пассивов) организации. Оптимизация размера оборотных средств. Финансовые результаты хозяйственной деятельности. Обобщающие и дифференцированные показатели эффективности хозяйственной деятельности.

Управление затратами и их учет

Как классифицировать активы при их поступлении? В каком порядке списываются отдельные предметы сезонного использования, включенные в состав средств в обороте? Каким образом рассчитывается амортизация по основным средствам, применяемым в определенные месяцы, и как она отражается в бухгалтерском учете и учитывается при исчислении налога на прибыль?

Каковы основания для принятия к вычету сумм «входного» НДС и отражения поступления активов в бухгалтерском учете? Как принимается к вычету НДС при отсутствии ЭСЧФ? В каких случаях в 2016 г. был возможен вычет НДС без ЭСЧФ? Каким образом в бухгалтерском учете ведется учет сумм НДС, по которым отсутствуют ЭСЧФ?

Какие виды норм труда используют для нормирования трудового процесса? С чего начинать работу по установлению норм труда? Как действовать, если применяемые нормы труда устарели или при нормировании была допущена неточность? Какие нормы права регламентируют правоотношения в сфере нормирования труда?

Ценообразование

Как определить цену на товар, реализуемый оптовой организацией? Как учесть в цене товара понесенные расходы по доставке? Каковы меры экономической ответственности за нарушение дисциплины цен?

Налогообложение

Порядок исчисления и уплаты земельного налога в 2017 г. Организации, которые освобождаются от данного налога. Особенности применения льгот для резидентов СЭЗ. Новые ставки земельного налога.

Какие ошибки допускают организации при применении инвестиционного вычета? Как правильно их исправить?

Заработная плата

Рассмотрение особенностей учета рабочего времени в феврале 2017 г. при пятидневной и шестидневной рабочей неделе.

Какие календарные дни относятся к выходным? Чем государственные праздники отличаются от нерабочих праздничных дней, кем они устанавливаются? Каковы особенности привлечения к работе в выходные дни, государственные праздники и нерабочие праздничные дни? Как оплачивается такая работа?

Таможенное регулирование и ВЭД

Как могут измениться сроки уплаты таможенных платежей в 2017 г.? В каком порядке будут предоставляться отсрочки (рассрочки) уплаты ввозной таможенной пошлины? Каким станет порядок начисления процентов за пользование отсрочками (рассрочками)?