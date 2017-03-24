Снижение ставки рефинансирования может значительно оживить рынок кредитования

24 марта 2017, 9:33

Так, например, в Белагропромбанке сообщили, что снижение ставки рефинансирования Национального банка положительно отразилось на условиях кредитования, снизив стоимость заемных средств.

«Это в свою очередь может значительно оживить рынок потребительского кредитования», – подчеркнули в банке.

Так, ставка по кредитам Белагропромбанка на финансирование недвижимости (на строительство, приобретение индивидуальных жилых домов, квартир, жилищных облигаций, на рефинансирование кредитов на финансирование недвижимости) составляет теперь 19 % (ставка рефинансирования Национального банка + 4 процентных пункта). А ставки по кредитам на потребительские нужды в зависимости от срока полного погашения (до 1 года и от 1 года и более) составляют 16 % и 20 % соответственно.

Снижаются ставки по кредитам и в Банке БелВЭБ. Как подчеркнул директор департамента развития розничных услуг банка Игорь Романовский, в течение 2016 года процентные ставки по кредитам для физлиц значительно снизились и имеют стойкую тенденцию к дальнейшему снижению, что, естественно, вызвало повышение интереса населения к кредитам. Если год назад процентные ставки по кредитам находились на уровне 40 % годовых, то сейчас Банк БелВЭБ предлагает кредиты по ставке 15–18 % годовых.

«В связи с этим в I квартале текущего года в банке наблюдается значительное увеличение темпов выдачи кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: так, по кредитам на потребительские нужды объем выдачи кредитов увеличился более чем в 4 раза в сравнении с прошлым годом. По кредитам на финансирование недвижимости в I квартале 2016 года было выдано 17 тыс. руб., а за 2017 год уже предоставлено кредитов на сумму 717 тыс. руб. С начала года увеличение востребованности наблюдается как по кредитам на потребительские нужды, так и по кредитам на финансирование недвижимости, что обусловлено не только снижением процентных ставок, но и падением цен на рынке недвижимости», – констатировал И. Романовский.

Беларусбанк также заявил о снижении ставок по кредитам.

«21.03.2017 мы в очередной раз существенно снизили процентные ставки по вновь заключаемым кредитным договорам на потребительские нужды – в среднем на 5 процентных пунктов», – рассказали в банке.

Кроме того, значительно снижаются процентные ставки по ранее заключенным кредитным договорам на финансирование недвижимости (кроме кредитов в рамках системы строительных сбережений) и потребительские нужды как в белорусских рублях (в среднем на 6 процентных пунктов), так и в иностранной валюте (на 1,5 процентного пункта).

Напомним, что с 15.03.2017 ставка рефинансирования снижена с 16 % до 15 % годовых.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» c использованием материалов БелТА