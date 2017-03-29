Минфин планирует либерализировать рынок страхования

30 марта 2017, 8:40

В частности, как сообщил начальник главного управления страхового надзора Минфина Сергей Осенко, подготовлен ряд изменений в законодательство, которое регулирует белорусский рынок страхования.

По словам С. Осенко, планируется отменить условия по несению затрат страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни и дополнительного пенсионного страхования только в случае их заключения с государственной страховой организацией.

«Кроме того, планируется снять запрет на заключение госорганами договоров страхования жизни только с государственными страховыми компаниями. Еще одно нововведение состоит в том, что страховщикам жизни предоставят право осуществлять весь комплекс видов страхования, направленных на защиту жизни и здоровья граждан», – рассказал представитель Минфина.

Ожидается, что все нововведения будут приняты уже в этом году. Вместе с тем конкретных изменений на страховом рынке по итогам принятия данных условий можно ожидать лишь в 2018–2019 годах.

Как подчеркнула генеральный директор Белорусской ассоциации страховщиков Ирина Мерзлякова, на страховом рынке Беларуси ждут вступления в силу новых условий деятельности страховщиков. По словам главы ассоциации, ряд иностранных инвесторов уже проявляют интерес к белорусскому рынку страхования. Поэтому можно рассчитывать, что в ближайшие 2–3 года в Беларуси начнут работать новые страховые компании с иностранным капиталом.

По данным Минфина, за январь–декабрь 2016 г. взносы страховых организаций Беларуси составили 971,9 млн руб. Рост страховых взносов по сравнению с 2015 годом составил 18,1 %.

По добровольным видам страхования за январь–декабрь 2016 г. страховые взносы составили 542,1 млн руб., что на 113,5 млн руб. больше, чем в аналогичном периоде 2015 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за 2016 год – 429,8 млн руб., что на 35,7 млн руб. больше, чем годом ранее.

Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 55,8 % (за январь–декабрь 2015 г. – 52,1 %).

За январь–декабрь 2016 г. выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 537,4 млн руб. и превысили данный показатель за аналогичный период 2015 года на 64,8 млн руб. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов составил 55,3 % (за 2015 год – 57,4 %).

За январь–декабрь 2016 г. страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 111,7 млн руб. (за 2015 год – 144,8 млн руб.), из них 65,6 млн руб. – налоги и неналоговые платежи в бюджет, 46,1 млн руб. – платежи во внебюджетные фонды (за январь–декабрь 2015 г. – 96 млн руб. и 48,8 млн руб. соответственно).

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