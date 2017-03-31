Профицит республиканского бюджета в январе–феврале составил 0,4 млрд руб., или 2,7 % ВВП

4 апреля 2017, 10:25

По данным Минфина, профицит бюджета сектора государственного управления с начала года сложился в сумме 0,5 млрд руб., или 3,4 % к ВВП. Доходы бюджета сектора государственного управления за январь–февраль 2017 года сложились в сумме 6,2 млрд руб., или 14,4 % уточненного годового плана. Доходы республиканского бюджета составили 2,8 млрд руб. (15,3 %).

За январь–февраль 2017 г. поступление НДС составило 1,8 млрд руб., или 18,8 % уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 43,7 млн руб. (1,6 %). Акцизы поступили в сумме 0,4 млрд руб. (15,7 %). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 0,5 млрд (16,3%). Поступления в ФСЗН составили 1,8 млрд руб. (14,1 %), Фонд универсального обслуживания – 8,9 млн руб. (22,6 %), Фонд гражданской авиации – 9,3 млн руб. (60 %), Фонд Департамента исполнения наказаний – 0,2 млн руб. (16,7 %).

По состоянию на 01.03.2017 задолженность по налогам и сборам составила 144,6 млн руб. Расходы бюджета сектора государственного управления за январь–февраль 2017 г. составили 5,7 млрд руб., или 13,9 % уточненного годового плана. Расходы республиканского бюджета составили 2,4 млрд руб. (14,1 %). На общегосударственную деятельность направлено 1,1 млрд руб. (15,3 %), на финансирование национальной экономики – 0,6 млрд руб. (13,3 %), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и СМИ) – 1,8 млрд руб. (13,8 %), расходы ФСЗН составили 2 млрд руб. (15,8 %). Расходы Фонда универсального обслуживания, Фонда гражданской авиации, Фонда Департамента исполнения наказаний в январе–феврале 2017 г. не производились.

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