Перечень видов деятельности, осуществляемых без регистрации ИП, может быть расширен

5 апреля 2017, 8:48

В минувшем году Минэкономики и МНС заявили о готовности расширить перечень осуществляемых без регистрации ИП видов деятельности. В соответствии с проектом Указа Президента «О регулировании деятельности физических лиц» предпринимательской деятельностью не будет признаваться осуществляемый физлицами самостоятельно без привлечения иных физлиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам ряд видов деятельности, выполняемых по заказам потребителей. Данные нормы не касаются иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно проживающих в Беларуси. При этом потребителем считается гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, бытовых, семейных и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (п. 2 ст. 294 Налогового кодекса (НК)).

В частности, предлагается не считать предпринимательской деятельностью некоторые бытовые услуги, в том числе ремонт часов, обуви; производство одежды и обуви из материалов заказчика; перетяжку, ремонт и восстановление домашней мебели из материалов заказчика; услуги по сборке мебели.

Кроме того, согласно проекту не будет считаться предпринимательской деятельностью компьютерное программирование, консультационные и другие сопутствующие услуги, деятельность в области информационного обслуживания, ремонт, техническое обслуживание офисных машин, компьютеров и периферийного оборудования, обучение работе на персональном компьютере, осуществляемые в домашних условиях либо с выездом к потребителю.

Также не будет рассматриваться в качестве предпринимательской деятельности проведение занятий йогой, фитнесом, пилатесом, аэробикой, шейпингом, оказание иных физкультурно-спортивных услуг в домашних условиях либо с выездом к потребителю.

Достаточно будет заплатить единый налог, чтобы легально заниматься производством кондитерских и прочих кулинарных изделий в домашних условиях; продажей самостоятельно изготовленных без привлечения иных лиц хлебобулочных изделий и безалкогольных напитков с использованием тележек, лотков, корзин и иных приспособлений.

Настройкой пианино и прочих музыкальных инструментов также можно будет заниматься, уплатив лишь единый налог.

Предлагается не считать предпринимательской деятельностью предоставление блокированных жилых домов, одноквартирных жилых домов на посуточной основе для проведения свадеб, юбилеев, банкетов и иных мероприятий.

Согласно проекту не будут относиться к предпринимательской деятельности работы по отделке зданий и сооружений, в том числе стекольные, штукатурные, малярные, облицовка и покрытие стен и полов, оклеивание стен обоями; кладка (ремонт) печей и каминов; распиловка и колка дров.

При осуществлении перечисленных выше видов деятельности физлица должны будут уплатить единый налог в порядке и сроки, установленные гл. 35 НК. Напомним, что областные и Минский городской Советы депутатов утверждают ставки единого налога на месяц в пределах базовых с учетом положений ч. 1 п. 2 ст. 298 НК, т.е. в зависимости от вида деятельности; реализуемых товаров; формы торговли; населенного пункта, в котором осуществляется деятельность (Минск, города областного, районного подчинения, поселки городского типа, сельские населенные пункты); места осуществления деятельности в пределах населенного пункта (центр, окраина, транспортные развязки, удаленность данного места от остановок пассажирского транспорта); режима работы плательщиков; иных условий осуществления видов деятельности, признаваемых объектом обложения единым налогом.

Отметим, что наиболее высокие ставки планируется установить для производства одежды и обуви из материалов заказчика, строительно-ремонтных работ, о которых идет речь в проекте Указа, ремонта и кладки печей и каминов, а наиболее низкие – для распилки и колки дров и названных в проекте фитнес-услуг.

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