Изменение цен должно иметь под собой веские причины

6 апреля 2017, 8:53

Такое заявление сделал заместитель Министра антимонопольного регулирования и торговли Игорь Фомин, комментируя начало работы горячих линий по вопросам завышения цен.

«Субъекты должны понимать, что если происходит изменение цен, оно должно иметь под собой веские причины, должно быть экономически и технологически оправданным», – подчеркнул И. Фомин.

По его словам, сейчас ситуация с ценами на потребительском рынке стабильная. Инфляция в январе–феврале составила 1,4 %, прогноз на первое полугодие – не более 4,8 %.

«Но цены – это вопрос, который волнует население. Для оперативного реагирования на увеличение цен мы открыли горячую линию, чтобы граждане, субъекты хозяйствования могли сообщить соответствующую информацию», – рассказал И. Фомин.

Он заявил, что каждый поступивший на горячую линию звонок будет тщательно проанализирован. В случае нарушения законодательства будут применены адекватные меры воздействия.

«Может быть нарушено законодательство о ценообразовании, антимонопольное законодательство. За нарушение антимонопольного законодательства по отдельным статьям наказание значительное – до 10 % от выручки за предыдущий год на определенном товарном рынке», – пояснил он.

При этом И. Фомин отметил, что пока фактов необоснованного роста цен не выявлено.

«Если бы они были выявлены, то мы бы оперативно отреагировали. Нами организован постоянный антимонопольный контроль ситуации на рынке мяса, молока, мяса птицы через мониторинг цен. Субъекты хозяйствования, когда изменяют цены, обязаны нам об этом сообщать. Эта информация постоянно анализируется, делаются выводы, вырабатываются профилактические меры», – резюмировал представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

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