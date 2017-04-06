Национальный банк разъяснил, как будет работать механизм лизинга жилых помещений для граждан

7 апреля 2017, 8:49

Вопросы лизинга жилья для граждан регулируются Указом Президента от 06.04.2016 № 109. Документ вступит в силу через 6 месяцев после официального опубликования и будет способствовать более широкому применению гражданами лизинга для решения своих жилищных вопросов.

Как сообщили в Национальном банке, нормы документа направлены прежде всего на обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, являющихся лизингополучателями по договорам лизинга жилых помещений, а также членов их семей, проживающих совместно с ними. Так, несмотря на то, что в период действия договора квартира будет находиться в собственности лизинговой организации, Указом установлено, что граждане (лизингополучатели) будут оплачивать коммунальные платежи по тарифам, установленным для физлиц (а не юрлиц – лизингодателей, как это происходит в настоящий момент). Кроме того, для снижения рисков увеличения финансовой нагрузки на граждан в период действия договора лизинга не допускается увеличение платежей по договору при увеличении рыночной стоимости жилых помещений, ставок аренды по аналогичным жилым помещениям, а также иных обстоятельствах, прямо не влияющих на увеличение инвестиционных расходов лизингодателя по договору лизинга.

«Поскольку такие договоры, как правило, носят долгосрочный характер, Указом урегулированы вопросы сохранения (по желанию членов семьи лизингополучателя) действия договора на прежних условиях в случае смерти лизингополучателя с признанием новым лизингополучателем одного из членов семьи. Также законодательно регулируются финансовые аспекты при досрочном расторжении договоров жилья, в том числе по вине любой из сторон», – рассказали в Национальном банке.

Указом № 109 защищаются права граждан-лизингополучателей при переходе права собственности на квартиру, в том числе при реорганизации юрлица – лизингодателя, обращении взыскания на квартиру как предмет залога и иных случаях. Для защиты интересов граждан при заключении и исполнении договоров лизинга жилья вводятся дополнительные требования к финансовой устойчивости лизинговых организаций, претендующих на право заключения таких договоров.

Предусмотренные Указом № 109 нормы дополняют преимущества лизинга, свойственные данному финансовому инструменту:

гибкость в плане оценки платежеспособности лизингополучателя (может осуществляться с учетом совокупных доходов его членов семьи, которые будут проживать в жилом помещении, передаваемом в лизинг);

отсутствие необходимости предоставления лизингополучателем дополнительного обеспечения лизингодателю;

возможность согласования графика платежей с учетом реальных возможностей конкретного лизингополучателя (может быть неравномерным с учетом планируемых денежных потоков лизингополучателя).

В Нацбанке подчеркнули, что принятие Указа № 109 создает необходимые правовые условия для повышения доступности жилья для граждан, которые не обладают достаточными средствами для приобретения квартир или домов в собственность за счет имеющихся у них средств. Договоры лизинга жилья, заключенные до вступления в силу Указа № 109, подлежат приведению в соответствие с его нормами. Это требование призвано распространить все вышеперечисленные полезные новации и защитные механизмы на ранее заключенные договоры лизинга.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов официального сайта Национального банка Республики Беларусь