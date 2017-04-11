Президент подписал Указ, направленный на повышение эффективности деятельности Национального банка

11 апреля 2017, 12:46

06.04.2017 Президент подписал Указ № 108, предусматривающий корректировку Устава Национального банка и иных актов Главы государства в целях повышения эффективности деятельности регулятора и совершенствования его правового статуса. В частности, Указом № 108 уточнены основные цели деятельности Национального банка. Вместо определенной ранее цели «защита и обеспечение устойчивости белорусского рубля, в том числе его покупательной способности и курса по отношению к иностранным валютам» в качестве основной цели устанавливается поддержание ценовой стабильности.

«Под ценовой стабильностью (устойчивостью покупательной способности национальной валюты) понимается умеренный общий рост цен в экономике, измеряемый индексом потребительских цен. Поддержание ценовой стабильности необходимо для социально-экономической сферы, поскольку позволяет снизить неопределенность в ценовой динамике и облегчить корректировку относительных цен, повысить спрос на национальную валюту в качестве инструмента сбережения, предотвратить инфляционное перераспределение богатства и дохода, способствует обеспечению финансовой стабильности», – пояснили в Национальном банке.

Обеспечивая ценовую стабильность, центральный банк вносит свой вклад в достижение иных, более широких экономических целей, в том числе конечной цели государственной экономической политики – повышение уровня благосостояния граждан.

При этом Национальный банк не может напрямую влиять на административно регулируемые цены, цены естественных монополий или цены отдельных товаров. Проведение государственной политики в области ценообразования, включая разработку единых подходов к методологии формирования регулируемых цен и тарифов, регулирование цен естественных монополий и цен на отдельные товары, работы и услуги хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках, осуществляет Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). Следует отметить, что реализуемая в Беларуси политика в области ценообразования базируется на основе сокращения сферы прямого государственного регулирования, развития конкуренции и рыночных инструментов ценообразования.

Указом № 108 также уточнены и расширены отдельные функции Национального банка. В частности, за регулятором закреплены полномочия:

осуществлять деятельности ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (в отношении осуществления данным обществом отдельных банковских операций) в части соблюдения законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

определять способы и порядок обеспечения исполнения обязательств, возникающих при межбанковских расчетах по операциям с использованием банковских платежных карточек;

организовывать проведение научных исследований по вопросам деятельности Национального банка и банковского сектора.

В целях оптимизации деятельности Национального банка Указом № 108 сокращено количество членов Правления Национального банка с 11 до 9 человек, уточнен порядок назначения на должности заместителей Председателя Правления Национального банка и иных членов Правления Национального банка, перераспределены полномочия по распоряжению имуществом, не относящимся к основным средствам (инвентарь, инструменты и иные предметы и материалы), изменен порядок выдачи доверенностей от имени Национального банка.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов официального сайта Национального банка Республики Беларусь