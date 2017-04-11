Овощи и мясо в марте подешевели, фрукты – подорожали

12 апреля 2017, 11:57

По данным Белстата, продукты питания и безалкогольные напитки в марте подешевели на 0,2 %. Овощи снизились в цене на 5,54 %, мясо и мясопродукты – на 0,93 % (свинина, кроме бескостного мяса – на 6,09 %), рыба и рыбопродукты (включая морепродукты) – на 0,35 %, куриные яйца – на 0,69 %, кофе – на 1,03 %.

В то же время картофель подорожал на 7,45 %, фрукты – на 2,4 % (самым заметным было подорожание бананов – на 9,56 %). Молоко и молочные продукты в марте поднялись в цене на 0,75 %, сыры – на 0,36 %, пшеничная мука – на 1,53 %.

Алкогольные напитки в прошлом месяце подешевели на 0,04 %, сигареты подорожали на 0,07 %.

Цены на непродовольственные товары повысились на 0,34 %. Одежда подорожала на 0,41 %, обувь подешевела на 0,8 %. Мебель снизилась в цене на 0,01 %, электротовары стали дороже на 0,06 %.

Услуги подорожали в марте на 1,15 %. ЖКУ стали дороже на 2,16 %, услуги связи – на 2,31 %. Билеты в музеи подорожали на 2,49 %, на – на 1,29 %. Турпутевки поднялись в цене на 1,67 %. Снизилась на 0,95 % стоимость бытовых услуг.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by»