Почти половина налоговых поступлений в бюджет страны в 2016 году – от плательщиков Минска

18 апреля 2017, 10:39

В консолидированный бюджет плательщиками города Минска через налоговые органы перечислено около 10 млрд руб., в том числе в местный бюджет – около 4,2 млрд руб. Таким образом, столицей сформирована практически половина (48,5 %) от суммы налоговых поступлений в целом по стране. Об этом рассказал председатель комитета экономики Мингорисполкома Николай Рогащук.

Так, значительная часть доходов городского бюджета сформирована от поступлений по подоходному налогу (33,8 %), налогу на прибыль (20,8 %) и НДС (12,4 %). Налог на недвижимость составляет 6,4 % от доходов бюджета города, земельный налог – 6,0 %, налог на доходы – 4,7 %, налог при упрощенной системе налогообложения – 3,8 %. Выполнение годового плана доходов, в том числе в части местного бюджета, обеспечено на 100,2 %.

Темп роста поступлений в консолидированный бюджет в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года составил 108,7 %, в том числе в части местного бюджета – 103,5 % (рост на 142,5 млн руб.). В 2016 году формирование бюджета столицы обеспечивали 347 562 плательщика. Это 59 385 организаций, 71 245 ИП и 216 932 физлица.

По словам представителя Мингорисполкома, исполнение бюджета города в минувшем году зависело от изменения основных показателей социально-экономического развития и их отклонения от прогнозных значений. Ожидаемые поступления были запланированы в сумме более 4,2 млрд руб., расходы – более 4,3 млрд руб. То есть дефицит бюджета ожидался в пределах 98,5 млн руб. По итогам года в доход города поступило более 4 млрд 233 млн руб. Из них 36,3 млн руб. столица получила на финансирование целевых расходов из республиканского бюджета, 3,3 млн руб. – из Фонда социальной защиты населения.

Поступления запланированных доходов позволили профинансировать все расходные обязательства бюджета Минска, в том числе в рамках реализации мероприятий государственных программ – свыше 2,3 млрд руб.

Приоритетными являлись расходы, связанные с обеспечением текущего функционирования бюджетных организаций, субсидированием услуг ЖКХ и транспорта, обслуживанием долга. Доля расходов, связанных с содержанием бюджетной сферы, составила более 45 %, межбюджетный трансферт (в целях выравнивания доходного потенциала бюджетов областей и Минска) – 28,4 %. Расходы на ЖКУ и жилищное строительство заняли 13,6 %, на транспорт – 5,9 %.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов информационного агентства «Минск-Новости»