Государство будет значительно меньше вмешиваться в работу бизнеса

18 апреля 2017, 12:30

На текущий момент проходит общественное обсуждение проектов правовых актов по стимулированию деловой активности и исключению излишних требований к бизнесу. Заместитель Главы Администрации Президента Валерий Мицкевич рассказал, что проект Декрета Президента «О развитии предпринимательства и исключении излишних требований, предъявляемых к бизнесу» призван кардинальным образом изменить сложившуюся систему отношений между государством и бизнесом. Планируется, что государство будет значительно меньше вмешиваться в работу субъектов хозяйствования.

В частности, проектом предусмотрен уведомительный порядок начала осуществления наиболее распространенных видов деятельности. Для того, чтобы начать свое дело, человеку будет достаточно направить в местные органы власти одно уведомление.

Кроме того, в проекте Декрета заложен минимальный перечень пожарных, санитарных и природоохранных требований к содержанию и эксплуатации зданий и объектов, принадлежащих бизнесу. Так, например, из действующих сегодня 586 пунктов правил пожарной безопасности, 7 приложений и 13 таблиц в проекте сохранено лишь 58 пунктов.

«Разрабатывая санитарные правила, мы в первую очередь руководствовались предложениями бизнеса. Именно заложенные в проекте Декрета общие требования будут обязательны для соблюдения. Другие нормы и правила будут носить рекомендательный характер и могут применяться исключительно по усмотрению субъекта хозяйствования», – пояснил В. Мицкевич.

Предлагается также упразднить имеющиеся сегодня административные барьеры на пути развития бизнеса. Так, будет отменена необходимость согласовывать режим работы магазинов и объектов общепита с исполкомами. Оказывать услуги по ремонту автомобилей можно будет в собственных гаражах граждан. В сфере транспортной деятельности решено отказаться от оформления путевых листов. Упрощены и многие требования при осуществлении строительства. К примеру, предусмотрена возможность введения объекта строительства в эксплуатацию по принципу «одного окна».

«Важным фактором для развития бизнеса является и упрощение налогового режима. Принято решение заложить в проекте Декрета порученческие нормы. Согласно им Правительству после издания Декрета будет необходимо внести на рассмотрение Главы государства ряд предложений по совершенствованию механизмов налогообложения», – отметил представитель Администрации Президента.

Однако определенные меры по снижению налогового бремени на бизнес предусмотрены и в самом проекте Декрета. В частности, предлагается передать Межведомственной комиссии по освобождению юрлиц и ИП от административных взысканий права на принятие решений о предоставлении бизнесу отсрочки и рассрочки по уплате налоговых платежей.

Кроме того, подготовлен проект Указа Президента «О налоговом консультировании». Данный проект направлен на внедрение института налоговых консультантов в качестве профессиональных посредников между бизнесом и налоговыми органами.

Рабочей группой разработан также законопроект, направленный на комплексную либерализацию законодательства об административной ответственности. Для решения проблемы привлечения к ответственности за незначительные нарушения конкретизируется понятие «малозначительное деяние». Под ним теперь будет пониматься деяние, которое не причинило имущественного вреда правам и законным интересам граждан и государства либо если такой вред составляет менее 40 БВ. В целях недопустимости применения излишне суровых мер воздействия ряд статей Кодекса об административных правонарушениях дополняются возможностью применения такого взыскания, как предупреждение. Предлагается также снизить размеры имущественных взысканий за совершение ряда правонарушений экономического характера.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов Национального центра правовой информации Республики Беларусь