Экономика постепенно выходит из рецессии

19 апреля 2017, 9:07

Об этом заявил Премьер-министр Андрей Кобяков на заседании Президиума Совета Министров, где рассматривались итоги работы экономики в I квартале и задачи на I полугодие.

«В целом поставленные в рамках прогноза на январь–март текущего года задачи выполняются. Экономика постепенно выходит из рецессии. ВВП на 0,3 % превысил уровень аналогичного периода прошлого года при прогнозе 99,6 %», – отметил А. Кобяков.

Выросла и производительность труда по ВВП – 100,7 % при прогнозе 99,7 %. Положительное влияние оказал растущий внешний спрос. Темп роста экспорта товаров и услуг в январе–феврале составил 117,4 %. По товарам экспорт вырос на 19,9 %, а без учета нефти, нефтепродуктов и калия темп роста экспорта товаров составил 131 %. Внешнеторговые потоки сбалансированы – сальдо положительное 56,1 млн USD, или 0,7 % к ВВП. Восстановление экономического роста обеспечено без ущерба макроэкономической стабильности. Внутренний валютный рынок функционирует стабильно. Сохраняется тенденция чистой продажи населением валюты. Кроме того, сохраняется положительная динамика и по рублевым депозитам населения. За I квартал они приросли на 6,5 % (плюс 192 млн руб.).

Кроме того, по словам Премьер-министра, повышается доступность кредитных ресурсов для экономики. Средняя процентная ставка по новым кредитам в белорусских рублях (без учета льготных) за 3 месяца снизилась на 3,6 процентного пункта (за март – на 1,7) и достигла годового прогноза (16,9 % годовых, при прогнозе – 17 %).

А. Кобяков рассказал, что Беларусь в полном объеме рассчиталась по текущим валютным обязательствам, при этом сохранила золотовалютные резервы на уровне 5 млрд USD (с начала года рост на 88,9 млн USD). Инфляция замедляется и находится в прогнозных параметрах – 1,7 % при прогнозе на I квартал не более 4,8 %. Закрепляются положительные тенденции в основных отраслях экономики.

«В марте промышленное производство приросло еще на 1,2 процентного пункта. По итогам I квартала вышли на уровень 104,3 % к прошлому году. С ростом сработали все концерны и министерства, за исключением (по известным причинам) концерна «Белнефтехим». Здесь мы рассчитываем по концерну «Белнефтехим» на положительное изменение ситуации с учетом достигнутых на прошлой неделе договоренностей с российскими партнерами по газу и нефти»,– заметил руководитель Правительства.

Продолжился рост объемов производства в сельском хозяйстве. Глава Правительства обратил внимание, что по валовому региональному продукту в прогнозных параметрах находятся Брестская, Минская, Гродненская области и Минск. Остальные регионы пока отстают, хотя и имеют положительную динамику.

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