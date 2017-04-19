Предприятия пятый месяц подряд активнее увольняют, чем принимают на работу

27 апреля 2017, 8:09

По данным Белстата, в марте организации уволили 50,9 тыс. человек. При этом приняли на работу в прошлом месяце на 9,7 %, или почти на 5 тыс., специалистов меньше.

Активнее других увольняют сотрудников организации, которые занимаются водоснабжением, сбором, обработкой и удалением отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений (уволенных на 57,5 % больше, чем принятых), снабжением электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (47,2 %), операциями с недвижимым имуществом (37 %). В строительстве, к примеру, потеряли работу на 14,3 % больше человек, чем трудоустроились.

В то же время в горнодобывающей промышленности на работу взяли на 62,6 % больше специалистов, чем уволили, на предприятиях информации и связи – на 19,5 %, а в сельском, лесном и рыбном хозяйствах – на 15,8 %.

В марте в экономике было занято 4 372,6 тыс. человек. Это на 76,4 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в марте Александр Лукашенко поручил к 01.05.2017 решить вопрос трудоустройства всех безработных. Тем временем число безработных белорусов продолжает расти третий месяц подряд. Так, на 01.04.2017 нетрудоустроенными были 43 426 человек. Это на 664 человека больше, чем месяц назад. Уровень зарегистрированной безработицы в целом по стране составил 1 % к экономически активному населению.

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