Новый Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу 01.01.2018

29 апреля 2017, 9:56

28.04.2017 состоялся Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), в ходе которого обсуждались вопросы таможенного регулирования, социального и пенсионного обеспечения трудящихся стран Союза, ликвидации барьеров и ограничений на союзном рынке, технического регулирования, кооперации агропромышленного комплекса при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Председатель Совета ЕЭК, Первый вице-премьер Правительства Кыргызской Республики Олег Панкратов обратил внимание членов Совета на то, что среди ключевых вопросов заседания – обсуждение проекта Договора о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС.

По мнению О. Панкратова, создание в Союзе понятной системы начисления пенсий будет стимулировать трудоспособное население к разумной географической мобильности, а также позволит бизнес-сообществу эффективнее использовать инвестиционные ресурсы, реализовывать программы привлечения и развития персонала. По итогам дискуссии принято решение о продолжении работы по формированию правил и норм, обеспечивающих начисление пенсий, а также порядок экспорта пенсионных обязательств и учет стажа работы в другом государстве Союза. В частности, особое внимание будет уделено вопросу определения величины индивидуального пенсионного коэффициента, который будет применяться при расчете размера пенсии.

Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, говоря о текущей работе Комиссии по снятию препятствий и ограничений на пути развития единого рынка ЕАЭС, предложил обсудить ряд барьеров, выявленных в странах Союза.

В частности, в Беларуси в дополнение к требованиям техрегламентов ЕАЭС была введена не предусмотренная Договором о ЕАЭС от 29.05.2014 процедура санитарно-гигиенической экспертизы. Её проведение обязательно для пищевых продуктов, товаров для детей, парфюмерно-косметических средств, средств гигиены полости рта, строительного сырья и материалов, бытовой техники, автомобильных компонентов и т.д.

Еще один барьер действует в Казахстане: несоответствие праву ЕАЭС процедуры закупки за счет бюджетных средств лекарств, вакцин и других иммунобиологических препаратов в рамках программы гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. При подобных закупках предоставляются преференциальные условия участия в конкурсных процедурах национальным поставщикам. Представители Казахстана взяли на себя обязательства по ликвидации этого барьера к 01.07.2017.

Ограничением было признано отсутствие единых правил взимания обеспечительного платежа при реализации алкогольной продукции. Обеспечительный платеж применяется во всех странах-участницах, за исключением Армении. При этом в России для иностранных поставщиков он выше, чем для отечественных, в Беларуси и Казахстане взимается только с иностранных продавцов, в Кыргызстане – только с поставщиков из стран ЕАЭС. Это создает дискриминационные условия для экспортёров.

Кроме того, на Совете ЕЭК было принято решение о синхронизации процедур ратификации Таможенного кодекса ЕАЭС. Это позволит ему вступить в силу 01.01.2018. Одновременно с Кодексом начнут действовать первоочередные решения Комиссии по 25 вопросам, отнесенным на наднациональный уровень. Они касаются регулирования деятельности уполномоченных экономических операторов, правил перемещения товаров физлицами и т.д.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов официального сайта Евразийской экономической комиссии