Профицит республиканского бюджета в I квартале составил 0,4 млрд руб., или 1,8 % к ВВП

2 мая 2017, 8:44

По данным Минфина, профицит бюджета сектора государственного управления с начала года сложился в сумме 0,6 млрд руб., или 2,7 % к ВВП. Доходы бюджета сектора госуправления за январь–март 2017 г. сложились в сумме 9,4 млрд руб., или 22 % уточненного годового плана.

Доходы республиканского бюджета составили 4,1 млрд руб. (22,2 %). За январь–март 2017 г. поступление НДС составило 2,2 млрд руб., или 23,4 % уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 0,4 млрд руб. (13,3 %). Акцизы поступили в сумме 0,5 млрд руб. (23,4 %). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 0,9 млрд руб. (27,6 %). Поступления в ФСЗН составили 2,7 млрд руб. (21,1 %), Фонд универсального обслуживания – 9 млн руб. (22,9 %), Фонд гражданской авиации – 9,7 млн руб. (62,6 %), Фонд Департамента исполнения наказаний – 0,2 млн руб. (16,7 %).

По состоянию на 01.04.2017 задолженность по налогам и сборам составила 135,5 млн руб. Расходы бюджета сектора государственного управления за январь–март 2017 г. составили 8,8 млрд руб., или 21,7 % уточненного годового плана. Расходы республиканского бюджета составили 3,7 млрд руб. (21,9 %). На общегосударственную деятельность направлено 1,7 млрд руб. (24,5 %), на финансирование национальной экономики – 0,9 млрд руб. (21,2 %), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и СМИ) – 2,9 млрд руб. (21,5 %), расходы ФСЗН составили 3 млрд руб. (23,9 %), Фонда универсального обслуживания – 0,6 млн руб. (1,5 %), Фонда гражданской авиации – 3,6 млн руб. (23,2 %). Расходы Фонда Департамента исполнения наказаний в январе–марте 2017 г. не производились.

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