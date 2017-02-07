Субсидиарная ответственность по долгам банкрота: формальный директор тоже должен проявлять заботливость об интересах юрлица

3 мая 2017, 14:42

21.04.2017 Президиум Верховного Суда рассмотрел протест в порядке надзора заместителя Генерального прокурора на судебные постановления экономических судов о взыскании с директора Х. обанкротившегося ЧТУП около 50 тыс. руб. в порядке привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам ЧТУП.

В обоснование протеста было указано на неправильно применение норм материального права и отсутствие оснований для удовлетворения иска в связи с тем, что ответчик являлся формальным учредителем и директором ЧТУП. При этом фактически от имени ЧТУП действовало не уполномоченное в установленном порядке лицо.

Фабула дела

Учредителем и собственником имущества ЧТУП с момента его госрегистрации являлся Х.

По результатам внеплановой налоговой проверки ЧТУП были доначислены налоги. Материалы налоговой проверки также были переданы в орган уголовного преследования. В возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 243 УК «Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов» в отношении директора ЧТУП Х. было отказано в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

Решение налогового органа не было отменено вышестоящим налоговым органом, должностным лицом, не обжаловалось в соответствии с хозяйственным процессуальным законодательством.

После этого на основании заявления налогового органа экономическим судом было открыто ликвидационное производство в отношении ЧТУП, где налоговый орган выступал в качестве кредитора ЧТУП третьей и пятой очередей.

В связи с недостаточностью имущества ЧТУП для удовлетворения требований кредитора управляющим по делу о банкротстве предъявлен иск по делу о привлечении директора ЧТУП Х. к субсидиарной ответственности по налоговым обязательствам ЧТУП, признанного банкротом, и взыскании с него 495 703 902 руб. (неденоминированная сумма) налогов, пени, госпошлины по делу о банкротстве.

Ответственность руководителя за долги юрлица

Субсидиарная ответственность руководителя юрлица, признанного банкротом, предусмотрена ч. 2 п. 3 ст. 52 ГК и ч. 2 ст. 11 Закона «Об экономической несостоятельности (банкротстве)», согласно которым, если банкротство должника – юрлица вызвано собственником его имущества, учредителями или иными лицами, в т.ч. руководителем должника, имеющими право давать обязательные для должника указания либо имеющими возможность иным образом определять его действия, то такие лица при недостаточности имущества должника для расчета с кредиторами солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам должника.

Отметим, что директор Х. не привлекался к уголовной ответственности за создание предприятия без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность по основаниям ст. 234 УК, поскольку являлся формальным учредителем и директором ЧТУП и никогда не принимал участия в хозяйственной деятельности ЧТУП.

ЧТУП было включено в реестр коммерческих организаций и ИП с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере на основании абз. 5 подп. 1.1 п. 1 Указа Президента 23.10.2012 № 488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств».

Каждый директор должен действовать в интересах представляемого им юрлица

Оценка полномочий директора Х. была дана судебными инстанциями с учетом положений устава ЧТУП. Президиум Верховного Суда признал, что даже если Х. за денежное вознаграждение формально юридически учредил ЧТУП, то это обстоятельство не освобождает его от необходимости проявления должной заботливости об интересах этого юрлица и осмотрительности. Директор Х. имел полномочия выступать от имени ЧТУП, поэтому должен был действовать в интересах представляемого им юрлица добросовестно и разумно.

Неиспользование Х. своих прав и возможностей в отношении ЧТУП повлекло возникновение у ЧТУП налоговых обязательств и их невыполнение, неплатежеспособность ЧТУП, имеющую устойчивый характер, признанную решением суда о банкротстве с ликвидацией ЧТУП.

Выводы Верховного Суда

Поскольку банкротство ЧТУП вызвано бездействием его директора Х. Верховный Суд признал, что судебные инстанции пришли к правильному выводу о наличии оснований для привлечения Х. к субсидиарной ответственности по обязательствам ЧТУП и оставил протест заместителя Генерального прокурора без удовлетворения.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов официального сайта Верховного Суда Республики Беларусь