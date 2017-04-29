Уплатить подоходный налог за 2016 год необходимо до 15.05.2017

3 мая 2017, 16:04

В текущем году декларации по подоходному налогу обязаны были представить граждане Беларуси, иностранные граждане и лица без гражданства, которые относятся к налоговым резидентам и получали в 2016 году доходы, подлежащие налогообложению налоговым органом. К налоговым резидентам относятся лица, находившиеся на территории Беларуси свыше 183 календарных дней. Об этом напомнили в ИМНС по Витебской области.

Представить декларацию в налоговую инспекцию нужно было до 01.03.2017.

«Если по каким-либо причинам декларация представлена не была, то сделать это можно и в настоящее время. Декларация может быть представлена любым удобным для гражданина способом: лично или через уполномоченное лицо, по почте, а также в электронном виде (при наличии права электронной подписи). Налоговый орган произведет расчет подоходного налога и вручит извещение на его уплату», – уточнили в МНС.

Но за нарушение срока представления налоговой декларации, как и за просрочку уплаты сбора, предусмотрен штраф. При несвоевременной уплате налога начисляется пеня. Помимо этого, неплательщика могут привлечь и к другим видам ответственности. К каким именно – зависит от суммы неуплаченных налогов.

Так, за нарушение физлицом срока уплаты подоходного налога, если неуплаченная или неполностью уплаченная сумма сбора превышает 1 БВ (23 руб.), предусмотрен штраф в размере 15 % от неуплаченной суммы налога, но не меньше 0,5 БВ (11,5 руб.).

Уголовная ответственность предусмотрена за уклонение от уплаты налога в крупном размере – если неуплаченная сумма в 1000 раз превышает размер БВ на последний установленный день уплаты налога. Потенциальные санкции – штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, арест, ограничение или лишение свободы до 3 лет. За уклонение в особо крупном размере (если размер неуплаченного налога больше 2500 БВ) также предусмотрена уголовная ответственность. Потенциальные санкции – до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.

В МНС также сообщили, что подоходный налог можно уплатить в отделениях банка и почтовой связи, в инфокиосках Беларусбанка и платежно-справочных терминалах «Белпочта», через интернет-банкинг, а также в налоговом органе.

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