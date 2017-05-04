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    • № 4, апрель 2017

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    Ассоциация белорусских банков подготовила рекомендации для граждан, как избежать скрытых платежей по кредитам

    4 мая 2017, 14:01

    Банки должны сообщать клиентам полную и достоверную информацию по кредитам, а также о дополнительных услугах, которые они предлагают физлицам вместе с заемными деньгами. С такими рекомендациями выступила Ассоциация белорусских банков. При этом для объективного и оперативного решения споров между банками и их клиентами при ассоциации действует Третейский суд, а также прорабатывается вопрос о создании финансового омбудсмена.

    «Сейчас белорусские банки при осуществлении потребительского кредитования в безусловном порядке руководствуются рекомендациями Национального банка, изложенными в письме «Об осуществлении розничных операций». Это помогает избежать случаев, имевших место в недалеком прошлом, когда некоторые банки с целью обеспечения рентабельности потребительского кредитования в условиях высокой цены привлекаемых ресурсов увязывали предоставление кредитов с оформлением клиентами так называемых «пакетов услуг», стоимость обслуживания которых была сопоставима со стоимостью обслуживания объявленной процентной ставки по кредиту», – рассказали в ассоциации.

    Однако в последние годы Национальным банком были приняты жесткие меры, направленные на повышение качества предоставляемых банками услуг, в том числе обеспечения полной прозрачности розничного кредитования. В результате банки уже более полутора лет не используют в своей практике нередко сопутствующие кредитам «пакеты услуг» либо иные сублимированные формы скрытых платежей по кредиту. В то же время традиционные банковские услуги трансформируются, интегрируются с другими финансовыми продуктами, банки переходят к комплексному обслуживанию клиентов. В таких случаях взимаемая банками плата относится не к кредитному договору, а к дополнительным услугам, которыми клиенты пользуются по своему собственному выбору.

    В ассоциации напоминают, что банки при выдаче кредитов также обязаны:

    • использовать при оформлении договоров шрифт Times New Roman размером не менее 12 пунктов;
    • предоставлять для ознакомления физлицам проекты кредитных договоров, и при необходимости – других договоров, если их заключение осуществляется вместе с заключением кредитного договора;
    • не позднее 15 рабочих дней с момента возникновения просроченной задолженности по кредитным и иным договорам информировать физлица о ее возникновении, а также об ответственности и возможных рисках, связанных с невыполнением ими обязательств по соответствующим договорам;
    • в случае принятия физлицом решения о страховании, связанном с кредитованием, предоставлять ему право выбора страховых продуктов как минимум 3 страховых организаций;
    • включать в кредитные договоры все существенные условия, определенные законодательством, а также иные условия, влияющие на размер процентов за пользование кредитом.
    «При этом банкам следует в доступной для восприятия форме информировать потребителей банковских услуг о порядке расчета платежей по кредитным договорам, размерах (суммах) платежей по услугам, оказываемым в связи с кредитованием, а также разъяснять физлицам порядок досрочного возврата (погашения) кредита», – подчеркнули в ассоциации.

    Специалисты добавляют, что банки не вправе навязывать страховые и иные услуги при заключении кредитных договоров.

    Эксперты рекомендуют белорусам внимательно читать кредитные договоры перед их подписанием, задавать интересующие вопросы работникам банка и находить их подтверждение в документах.

    «Следует понимать, что Национальный банк и другие государственные органы, а также Ассоциация белорусских банков в соответствии с действующим законодательством не наделены полномочиями по вмешательству в договорные отношения между банками и их клиентами и трактовке условий кредитных договоров. Трактовать условия договоров вправе только стороны договора. Если стороны не приходят к общему мнению относительно условий договора, только суд осуществляет их толкование, и только суд может признать договор недействительным, обязать сторону к исполнению обязательств и призвать к ответственности, в том числе обязать компенсировать убытки и моральный вред», – напомнили специалисты.

    Если возникают проблемные вопросы по кредитам, белорусам советуют в первую очередь обращаться в банки-кредитодатели, которые обычно стараются в каждом конкретном случае индивидуально подойти к клиенту при разрешении возможных разногласий.

    Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by с использованием материалов официального сайта Ассоциации белорусских банков. 

     

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