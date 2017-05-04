Физлицам следует до 1 июля проинформировать банки о новых реквизитах получателей денежных переводов в формате IBAN

11 мая 2017, 16:35

Об этом сообщила начальник управления регулирования безналичных расчетов главного управления регулирования банковских операций Национального банка Татьяна Сусло, передает БелТА. Она пояснила, что гражданину – клиенту банка номер счета IBAN необходим, чтобы заполнить платежное поручение при переводе денежных средств за границу (в страны ЕС) и внутри республики. При этом гражданин должен располагать информацией не только о своем номере счета в этом формате, но и о номере счета бенефициара для оформления платежного поручения.

Особенно это актуально для постоянно действующих платежных поручений, которые применяются физлицами с целью осуществления переводов постоянного характера, добавила начальник управления. В основном такие платежи применяются при расчетах в белорусских рублях. Они включают в себя платежи за коммунальные услуги, по банковским кредитам и др.

Представитель Нацбанка привела пример, когда кредит получен в Беларусбанке, но выплачивается через другой банк. В этом случае кредитозаемщику необходимо в обязательном порядке обратиться в Беларусбанк и оформить заявление с указанием нового реквизита.

Если платежи осуществляются через ЕРИП, то можно не беспокоиться, поскольку система сама отработает новые реквизиты с поставщиками услуг и списанные средства будут зачислены по назначению.

Что касается услуги интернет-банкинга, то в этом случае также не потребуются дополнительные действия, поскольку в основном все услуги оплачиваются посредством системы ЕРИП. Однако если клиент хочет выполнить разовый платеж, в котором сам должен указать номер счета, банк, в который он перечисляет денежные средства, то в этой ситуации необходимо будет указать новые реквизиты.

Т. Сусло также рассказала алгоритм действий при получении физлицами переводов из-за границы: они также должны проинформировать отправителей о своих новых счетах в формате IBAN. Получить денежные средства из-за границы гражданин может как на открытый им в банке счет (IBAN), так и без его открытия. Независимо от того, сообщил или нет гражданин своему контрагенту информацию о новом номере счета, поступающие с 04.07.2017 в его пользу денежные средства будут зачислены банком на новый счет. Если расчеты осуществляются посредством банковской платежной карты либо ее реквизитов, которые остаются неизменными, номер счета знать необязательно. В случае если человек не может прийти в банк и написать заявление лично, это можно сделать по почте или через интернет-ресурс банка.

Физлицам, по заявлению которых возбуждено исполнительное производство, необходимо обратиться в орган принудительного исполнения для информирования судебного исполнителя о новых банковских счетах, на которые после 04.07.2017 должны быть направлены денежные средства, взысканные с должника в рамках исполнительного производства.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов БелТА