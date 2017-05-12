Широкая денежная масса за апрель выросла на 2,1 %

12 мая 2017, 10:52

По данным Национального банка, широкая денежная масса, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 01.05.2017 составила 33,843 млрд руб., увеличившись по сравнению с показателем 01.04.0217 на 2,1 %.

Объем наличных денег в обороте (денежный агрегат M0) за апрель увеличился до 1,907 млрд руб., или примерно на 7,2 %. Активная рублевая денежная масса – денежный агрегат M1, который включает наличные деньги в обороте и переводные депозиты в национальной валюте (средства на текущих рублевых счетах, вклады до востребования в рублях, иные счета в рублях), – в апреле возросла на 2,9 % и составила 5,08 млрд руб.

Денежный агрегат М2 (денежная масса в национальном определении), который включает агрегат М1 и другие (срочные, условные) депозиты в национальной валюте, на 01.05.2017 сложился на уровне 10,71 млрд руб., уменьшившись за апрель на 0,4 %.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте, за апрель уменьшился до 175,8 млн руб., или на 2,9 %.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая кроме агрегата М1 включает другие (срочные, условные) рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, на 01.05.2017 составила 10,886 млрд руб. и сократилась за прошлый месяц на 0,5 %.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в иностранной валюте, за апрель вырос до 2,241 млрд руб., или на 3,1 %.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов официального сайта Национального банка Республики Беларусь