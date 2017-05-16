Белорусские производители смогут участвовать в закупках госкорпораций России

17 мая 2017, 11:41

Как сообщил заместитель Министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Эдвард Матулис, товары белорусского происхождения, а также работы и услуги, выполняемые, оказываемые белорусскими компаниями, смогут участвовать в тендерах госкорпораций России на тех же основаниях, что и российские.

Напомним, что в прошлом году Правительство России приняло постановление, согласно которому на общих условиях в российских тендерах могут участвовать только отечественные – то есть российские компании. Однако данное положение противоречило нормам ЕАЭС.

«Это постановление некорректно трактовалось российскими госкорпорациями. Они расценивали белорусские товары как зарубежные, и из-за этого наши товары не всегда оказывались конкурентоспособными. Мы провели переговоры с нашими коллегами из Министерства экономического развития России, и получили ответ, что российским государственным корпорациям разъяснено, что продукция с рынков стран-участниц ЕАЭС должна расцениваться как отечественная», – пояснил Э. Матулис.

В случае нарушения этих норм, белорусские компании смогут обжаловать решения российских госкорпораций в суде.

Рынок госзакупок в Беларуси в год составляет около 7 млрд USD, в то время как российский – около 300 млрд USD, причем половину занимают российские госкорпорации.

Ранее Россия на высшем уровне официально пригласила белорусские компании участвовать в программах импортозамещения. Это дало отечественным предприятиям возможность участия в тендерах на госзакупки на льготных условиях. Но белорусская сторона не раз заявляла, что не может конкурировать с российскими производителями, так как в России приоритет отдается своей продукции.

«Обеспечен якобы равный доступ. Россияне могут участвовать в белорусских не только в бюджетных госзакупках, но и в коммерческих тендерах. Но у соседей рынок госкорпораций в разы больше, чем рынок госзакупок. А туда на льготных условиях может войти только тот, кто имеет свое представительство в России. А это увеличение цены и снижение конкурентоспособности. Принципиальные решения приняты, но когда спускаешься к исполнению, не всегда все гладко», – заявляла в январе текущего года заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Ольга Политико.

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