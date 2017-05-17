Доходность рублевых вкладов населения снизилась до исторического минимума

19 мая 2017, 10:30

В апреле 2017 г. средние ставки по рублевым вкладам населения достигли исторического минимума. Об этом свидетельствуют данные Национального банка. Так, средняя ставка по рублевым депозитам населения со сроком размещения до года в январе–апреле снизилась на 4 процентных пункта – с 12,4 % годовых в январе до 8,4 % в апреле. Это минимальное значение с 2000 года.

Представители финансового сектора ожидают, что ставки по рублевым вкладам населения продолжат снижаться, поскольку на рынке кредитования не наблюдается высокой активности, и банкам нет смысла привлекать рублевые средства населения. По словам экспертов, сегодня объемы льготного (директивного) кредитования сокращаются и кредиты могут выдаваться только на рыночных условиях. Однако проблема заключается в том, что порядка 70 % рынка приходится на госпредприятия, которые сильно закредитованы, и им тяжело обслуживать существующую задолженность. Поэтому банкам деньги вкладывать некуда. По мнению белорусских экономистов, наличие этой проблемы подтверждают и действия Национального банка.

«Национальный банк регулярно изымает избыточную рублевую ликвидность из банковской системы, и это явно свидетельствует о нехватке окупаемых проектов, которые банкам можно было кредитовать. В этих условиях ставки по рублевым вкладам населения, вероятнее всего, будут продолжать снижаться», – отметил экономист Антон Болточко.

При этом, констатируют эксперты финансового рынка, несмотря на быстрое снижение процентных ставок на денежном рынке, массового оттока рублевых вкладов населения из банковской системы не наблюдается.

«Период спекулятивного поведения, когда вкладчики держали депозиты на короткие сроки и пытались зарабатывать на изменении курса рубля, позади. Сегодня люди, которые оставляют сбережения в банковской системе, готовы довольствоваться более низкой доходностью», – заявил эксперт Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук.

На 01.05.2017 объем срочных рублевых вкладов населения составил 3,17 млрд руб. и увеличился (с учетом начисленных процентов) на 7,5 % с начала года. В то же время срочные валютные вклады населения на 01.05.2017 составили 6,85 млрд USD и последние 1,5 года постоянно сокращаются. Экономисты Национального банка объясняют эту тенденцию тем, что в условиях снижения реальных доходов население использует валютные вклады для поддержания докризисного уровня потребления.

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