В I квартале поставки за пределы Беларуси молока и молочных продуктов выросли на 42,4 %

22 мая 2017, 9:11

Заметный, почти на четверть, рост экспорта белорусских товаров в I квартале текущего года обеспечили сразу несколько товарных позиций. В частности, по данным Белстата, поставки за пределы Беларуси молока и молочных продуктов за 3 месяца выросли на 42,4 %, до 525,1 млн USD. И хотя основным рынком сбыта по-прежнему остается Россия (экспорт сюда составил 491,6 млн USD), растут эти поставки медленнее – плюс 38,4 % за квартал. Среди стран, куда Беларусь по итогам января–марта экспортировала молочной продукции более чем на 1 млн USD, оказались Грузия (2 млн USD), Китай, и Турция.

Кроме того, на 30 % в I квартале вырос экспорт калийных удобрений, достигнув в денежном выражении 531,4 млн USD. В натуральном выражении поставки хлоркалия выросли на 58,8 %.

Заметно оживились в начале года поставки за пределы страны грузовой техники. Экспорт вырос на 67,4 %, до 202,4 млн USD. В том числе в Россию продано грузовиков на 158,1 млн USD, в Украину – на 13,8 млн USD.

На 20 % в январе–марте вырос экспорт тракторов (116,1 млн USD), на 43,7 % – черных металлов (165,9 млн USD), на 58,9 % – лекарств (на 48 млн USD).

Безусловным лидером прироста стали битумные смеси. Экспорт по этой позиции вырос до 115,7 млн USD в I квартале против 300 тыс. USD за аналогичный период прошлого года. Основной объем реализован в Нидерланды и Великобританию.

Среди ключевых позиций экспорта снижение в начале года показали нефтепродукты – минус 6,2 %. Объем поставок составил 1,1 млрд USD.

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