В Беларуси в 2018 году планируется уйти от целевой покупки валюты юрлицами

23 мая 2017, 14:42

Соответствующее заявление сделал первый заместитель Председателя Правления Национального банка Тарас Надольный.

«Мы проводим работу по валютной либерализации. Это целый комплекс мероприятий, которые проводят Национальный банк и Правительство, и он касается, к примеру, снятия ограничений по капитальным операциям. Речь идет о разрешениях на открытие внешних счетов, приобретение недвижимости за границей. Здесь исходим из того, что при снятии таких ограничений мы все-таки снимем ожидания, которые сегодня складываются у субъектов экономической деятельности в том, что валюту надо хранить, так как она может понадобиться на черный день. Мы говорим, что не надо хранить валюту, потому что ее можно купить в любой момент. В 2018 году мы также планируем уйти от целевой покупки юрлицами валюты», – рассказал Т. Надольный.

Он напомнил, что сегодня юрлица могут купить валюту только под конкретные цели. Первый заместитель Председателя Правления Национального банка также отметил, что в Беларуси ведется работа по сокращению объемов обязательной продажи валюты.

«Снизили и попробуем еще в этом году снизить. Точных цифр не могу сказать – у нас план на 2017–2018 годы, посмотрим, как макроусловия будут складываться. При этом сегодня все цифры говорят, что предприятия продают на рынке валюты намного больше, чем норматив обязательной продажи. Даже если его не будет в принципе, предприятия сохранят объем продажи валюты», – пояснил Т. Надольный.

Представитель Национального банка добавил, что в 2018 году от этого норматива планируется уйти полностью. Кроме того, к 2020 году сроки репатриации валютной выручки должны начать определяться на договорной основе между контрагентами.

«То есть они не будут устанавливаться законодательно. Это тоже снимет то отношение к валюте, которое формировалось долгие годы, что валюта – это товар, который будет все время расти в стоимости, потому что ограничен к использованию на рынке. Мы хотим эту парадигму изменить», – резюмировал Т. Надольный.

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