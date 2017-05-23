Объем финансирования стратегии развития машиностроения на 2017-2020 годы с перспективой до 2030 года составит 17,5 млрд руб.

24 мая 2017, 15:11

Так, в развитие МАЗа планируют вложить 500 млн USD, заявил заместитель Премьер-министра Владимир Семашко на пленарном заседании Белорусского промышленного форума. Он отметил, что завод отстал в своем развитии и в него надо серьезно вкладывать средства.

«Есть инвестиционные программы, сейчас мы решаем проблемы с источниками финансирования, – будем развивать предприятие», – пояснил В. Семашко.

Вице-премьер обратил внимание на серьезное сокращение объемов производства на предприятии: если 3 года назад МАЗ выпускал 24 тыс. автомобилей в год, то по итогам 2017 года могут не выйти на 11 тыс. Есть у предприятия и серьезные финансовые проблемы.

Также В. Семашко напомнил об инвестиционной программе развития БелАЗа, по которой в промышленного гиганта вложено 800 млн USD.

«Мы полностью закрыли потребность мирового рынка в нашей номенклатуре. Причем доля БелАЗа на мировом рынке растет и сейчас составляет почти 30 %. Мы создали всю линейку техники от 25 т до 400 т грузоподъемности. И первыми сделали беспилотные самосвалы», – рассказал В. Семашко.

Однако остались проблемы в обеспечении машиностроительной отрасли металлом собственного производства. По словам В. Семашко, благодаря БМЗ на 60 % была закрыта потребность машиностроения в металле.

«Но на этом останавливаться нельзя. Перед БМЗ стоит задача закрыть 100 % потребности внутреннего спроса отрасли. Это непростая задача, цена вопроса составляет 800−850 млн USD», – заявил заместитель Премьер-министра.

Остальные цифры по инвестициям в машиностроение озвучил Министр промышленности Виталий Вовк. В частности, общий объем финансирования стратегии развития машиностроения на 2017−2020 годы с перспективой до 2030 года составляет 17,5 млрд руб. По словам Министра, эта сумма включает собственные средства, кредиты и займы банков, кредитные ресурсы Китая и средства республиканского бюджета. Деньги будут выделяться предприятиям на период с 2017 по 2030 год. К примеру, холдингу «Автокомпаненты-БАТЭ» на модернизацию производства необходимы инвестиции на сумму 480 млн USD.

По мнению В. Вовка, холдинги «Амкодор» и «Салео» имеют значительные инвестиции в создание новых производств, одним из которых будет новый завод приборостроительной техники в Колодищах. Потому предприятиям необходимо на эти цели 2,1 млрд USD в 2016–2030 годах. Также, по его словам, холдинг «Амкодор» взял на себя задачу решить вопрос по гидравлическим компонентам.

«Сегодня это направление уже частично развилось. И от 30 % до 60 % гидравлики создается в Беларуси», – сообщил Министр промышленности.

БелАЗу и входящему в холдинг ООО «Кузлитмаш» в соответствии с планами стратегии Минпрома будет выделено финансирование в размере 234 млн USD на развитие производства самосвалов грузоподъемностью от 90 т до 450 т и другие проекты.

В. Вовк сообщил, что сегодня на МТЗ проводится глубокая модернизация, хотя есть определенные вопросы к качеству, цене и современности выпускаемой техники. В 2017–2030 годах завод нуждается в инвестициях на сумму 1,1 млрд USD.

«На ОАО «Гомсельмаш» в ближайшем будущем планируют создать совместно с частными предприятиями весь ряд техники для возделывания и обработки земли», – сообщил Министр.

На это предприятию понадобится 645 млн USD. В холдинге «Белорусская металлургическая компания» также планируется ряд новых проектов, главной целью которых станет обеспечение Беларуси основными компонентами металлургии. Для выполнения этой задачи в предприятие инвестируют 1,1 млрд USD в период до 2030 года.

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