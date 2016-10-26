Скорректирован список лиц, наделенных правом выполнять строительные работы по переустройству и перепланировке

25 мая 2017, 8:11

Постановлением Совета Министров от 22.05.2017 № 377 внесены изменения и дополнения в некоторые постановления Правительства, регулирующие сферу строительства.

Правила заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденные постановлением Совета Министров от 15.09.1998 № 1450, дополнены нормой, предусматривающей возможность рассмотрения споров с применением медиации. В Положении о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства, утвержденном постановлением Совета Министров от 06.06.2011 № 716, уточнен порядок приемки в эксплуатацию финансируемых физлицами законченных возведением одноквартирных жилых домов, квартир в блокированных жилых домах, нежилых капитальных построек на придомовой территории, реконструированных жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных домах, квартир в блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домов, нежилых капитальных построек на придомовой территории.

Документом скорректирован перечень лиц, наделенных правом выполнять работы по переустройству, перепланировке (замена или перенос систем газоснабжения, центрального отопления, мусороудаления, газоудаления; устройство гидро-, паро-, тепло- и звукоизоляции; изменения в несущих конструкциях), реконструкции в многоквартирных жилых домах, а также блокированных и одноквартирных жилых домах высотой более 7 м. К их числу отнесены юрлица или ИП, имеющие право на осуществление архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Соответствующие изменения внесены в Положение об условиях и порядке переустройства и (или) перепланировки и Положение о порядке реконструкции жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домов, а также нежилых капитальных построек на придомовой территории, утвержденные постановлением Совета Министров от 16.05.2013 № 384.

Кроме того, изменениями, вносимыми в Правила заключения и исполнения договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) ведение авторского надзора за строительством, утвержденные постановлением Совета Министров от 01.04.2014 № 297, предусмотрено, что в случае, если недостатки в проектной документации, установленные в соответствии с законодательством, привели к дополнительным затратам заказчика, подрядчик обязан возместить их в порядке, установленном в договоре.

Республиканским органам государственного управления поручено привести свои нормативные правовые акты в соответствие с постановлением № 377 и принять иные меры по его реализации.

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