С 01.06.2017 будут действовать новые правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автотранспортом

30 мая 2017, 12:05

В новой редакции Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Республике Беларусь изложены постановлением МЧС от 29.12.2016 № 79. Изменения коснуться всех участников перевозки.

Новые Правила обязательны для:

субъектов перевозки опасных грузов, которыми являются организации-изготовители опасного вещества, грузоотправители, грузополучатели и перевозчики опасных грузов;

организаций и ИП, осуществляющих подготовку и переподготовку лиц, связанных с перевозкой опасных грузов;

организаций и ИП, осуществляющих изготовление, ремонт, проверки цистерн и техническое диагностирование транспортных средств, оборудования, тары и упаковки для перевозки опасных грузов.

Закреплены дополнительные обязанности субъектов перевозки. В частности, грузоотправитель будет обязан маркировать тару, обеспечивать ее знаками опасности. В настоящее время за это отвечает упаковщик.

Грузополучатель опасного вещества должен будет разработать инструкцию о допуске транспортного средства на его территорию под погрузку (разгрузку) и постоянно производит контроль ее соответствия законодательству в области безопасности перевозки опасных грузов.

Скорректирован перечень документов, которые должен иметь при себе водитель, осуществляющий перевозку опасных грузов. В него также включены:

письменная инструкция на случай чрезвычайных ситуаций,

паспорт безопасности на перевозимый опасный груз,

условия безопасности перевозки на конкретный опасный груз (только для внутриреспубликанских перевозок);

маршрут перевозки опасного груза (только для внутриреспубликанских перевозок).

При этом больше не требуется наличия аварийной карточки и удостоверения по охране труда.

Как и прежде, маршрут перевозки опасного груза будет согласовываться перевозчиком с подразделениями ГАИ МВД, по территории которых осуществляется перевозка. В то же время закреплено право перевозчика, в случае прохождения маршрута перевозки опасного груза по автомобильным дорогам нескольких областей, ходатайствовать о согласовании маршрута УГАИ УВД облисполкома (УГАИ ГУВД Мингорисполкома), на территории которого находится грузоотправитель.

Запрещена перевозка опасных грузов колонной автомобилей при видимости менее 300 м из-за тумана, дождя, снегопада, а также при наличии гололедицы.

Запрещено устанавливать на транспортном средстве для перевозки опасных грузов дополнительные топливные баки, не предусмотренные изготовителем транспортного средства.

Транспортные средства, перевозящие опасные грузы класса 2, 3 должны будут находиться под наблюдением. Они могут ставиться на стоянку без наблюдения только на безопасном складе или в безопасных заводских помещениях. При отсутствии таких условий стоянки транспортное средство, после принятия соответствующих мер безопасности, может ставиться на стоянку в изолированных местах, отвечающих установленным требованиям.

Подробнее ознакомиться с новым порядком обеспечения безопасности перевозки опасных грузов можно в аналитическом материале В.П. Семича «Новые аспекты безопасности при перевозке опасных грузов автомобильным транспортом».

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by»