Средняя ставка по новым кредитам в апреле составила 15,5 %

31 мая 2017, 8:12

Об этом заявил Премьер-министр Андрей Кобяков на заседании Президиума Совета Министров.

«Более доступными стали кредиты. Средняя процентная ставка по новым кредитам в апреле 2017 г. снизилась до 15,5 % годовых, что ниже, чем в декабре 2016 г. на 5 процентных пунктов», – отметил А. Кобяков.

Однако, по его словам, на практике острота проблемы дорогих кредитов, прежде всего по старым кредитным линиям, для реального сектора сохраняется.

«Прошу Минэкономики доложить результаты и наработанные предложения, как решить проблемы старых (дорогих) долгов, обеспечить оборотными средствами предприятия под востребованные на рынке объемы производства. В этом же ключе, с учетом проблемных вопросов (дорогие кредиты, недостаток свободного залогового имущества для обеспечения всей необходимой для производства суммы кредита) прошу Минфин также высказать свою позицию по возможному участию страховых компаний в снижении рисков и улучшении условий кредитования. Но следует понимать, что речь может идти только под конкретные контракты и гарантированную выручку», – подчеркнул Премьер-министр.

А. Кобяков констатировал, что работа экономики по отраслям в январе–апреле показала положительные результаты.

«Растет промышленное производство – на 5,4 %. Наибольший темп роста отмечается в химическом производстве деревообработки, производстве машинного оборудования, металлургии. Всего в обрабатывающей промышленности 11 из 13 секций демонстрируют рост. При этом продукция продается – запасы готовой продукции не растут и находятся в пределах норматива», – сказал он.

Улучшены финансово-экономические показатели предприятий. Приросло и сельскохозяйственное производство.

«Один из чувствительных вопросов в контексте регионального развития – выполнение задачи по созданию новых рабочих мест. Задание по матрице ключевых показателей практически всеми выполняется. Но проблемы эффективной занятости не решены. На рынке труда сохраняется дисбаланс. За первые 4 месяца на 7,6 тыс. человек уволено больше, чем принято на работу. Только за 2016 год (без учета выбывших по естественным причинам) выбыло более 35 тыс. человек», – констатировал А. Кобяков.

В начале апреля Премьер-министр поручал губернаторам детально разобраться в этом вопросе, установить конкретные причины, оказывающие влияние на снижение занятых в регионе.

«К сожалению, судя по имеющейся информации, на местах так и не разобрались, где эти люди, нет глубокого погружения в эту проблему», – сообщил руководитель Правительства.

Он попросил Министра труда и социальной защиты Ирину Костевич дать реальную оценку ситуации, какие рабочие места создаются и какие проблемы остаются нерешенными, а также внести эффективные предложения по организации этой работы.

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