  • О компании
  • Контакты
    •
  • О журнале
  • Авторам
  • Подписка
  • Рекламодателям
  • Форум

    • № 5, май 2017

    Выберите номер:

    Купить этот номер
    в электронном виде
    Совет: Подпишитесь на содержание новых номеров и уведомления об акциях и специальных предложениях журнала «Планово-экономический отдел» на ваш e-mail!

    Другие
    наши издания

    • Журнал «Отдел кадров»
    • Журнал «Отдел кадров»
    • Журнал «Экология на предприятии»

    Средняя ставка по новым кредитам в апреле составила 15,5 %

    31 мая 2017, 8:12

    Об этом заявил Премьер-министр Андрей Кобяков на заседании Президиума Совета Министров.

    «Более доступными стали кредиты. Средняя процентная ставка по новым кредитам в апреле 2017 г. снизилась до 15,5 % годовых, что ниже, чем в декабре 2016 г. на 5 процентных пунктов», – отметил А. Кобяков.

    Однако, по его словам, на практике острота проблемы дорогих кредитов, прежде всего по старым кредитным линиям, для реального сектора сохраняется.

    «Прошу Минэкономики доложить результаты и наработанные предложения, как решить проблемы старых (дорогих) долгов, обеспечить оборотными средствами предприятия под востребованные на рынке объемы производства. В этом же ключе, с учетом проблемных вопросов (дорогие кредиты, недостаток свободного залогового имущества для обеспечения всей необходимой для производства суммы кредита) прошу Минфин также высказать свою позицию по возможному участию страховых компаний в снижении рисков и улучшении условий кредитования. Но следует понимать, что речь может идти только под конкретные контракты и гарантированную выручку», – подчеркнул Премьер-министр.

    А. Кобяков констатировал, что работа экономики по отраслям в январе–апреле показала положительные результаты.

    «Растет промышленное производство – на 5,4 %. Наибольший темп роста отмечается в химическом производстве деревообработки, производстве машинного оборудования, металлургии. Всего в обрабатывающей промышленности 11 из 13 секций демонстрируют рост. При этом продукция продается – запасы готовой продукции не растут и находятся в пределах норматива», – сказал он.

    Улучшены финансово-экономические показатели предприятий. Приросло и сельскохозяйственное производство.

    «Один из чувствительных вопросов в контексте регионального развития – выполнение задачи по созданию новых рабочих мест. Задание по матрице ключевых показателей практически всеми выполняется. Но проблемы эффективной занятости не решены. На рынке труда сохраняется дисбаланс. За первые 4 месяца на 7,6 тыс. человек уволено больше, чем принято на работу. Только за 2016 год (без учета выбывших по естественным причинам) выбыло более 35 тыс. человек», – констатировал А. Кобяков.

    В начале апреля Премьер-министр поручал губернаторам детально разобраться в этом вопросе, установить конкретные причины, оказывающие влияние на снижение занятых в регионе.

    «К сожалению, судя по имеющейся информации, на местах так и не разобрались, где эти люди, нет глубокого погружения в эту проблему», – сообщил руководитель Правительства.

    Он попросил Министра труда и социальной защиты Ирину Костевич дать реальную оценку ситуации, какие рабочие места создаются и какие проблемы остаются нерешенными, а также внести эффективные предложения по организации этой работы.

    Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов БелТА

     

    Новости по теме: