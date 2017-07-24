Опубликован проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс

24 июля 2017, 11:31

Сроки уведомлений

Среди нововведений, прописанных в проекте закона о внесении дополнений и изменений в Налоговый кодекс, обязательство физлиц и ИП представлять сведения о счетах за границей в течение 30 дней со дня их открытия. Также новой редакцией кодекса преду­смотрены положения о передаче сведений о счетах нерезидентов, открытых в Беларуси, налоговым органам государств, с которыми Беларусь заключила соответствующие соглашения.

Изменились и другие сроки уведомления. Так, нотариусов могут обязать представлять сведения о выдаче ими свидетельств о праве на наследство и (или) об удостоверении договоров отчуждения (дарения, мены, купли-продажи, ренты) ежеквартально, не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным периодом. Сейчас Налоговый кодекс обязывает нотариусов делать это ежегодно.

Лимит выручки, который позволит ИП не уплачивать НДС, в новой редакции кодекса будет указан в рублях и составит 90 тыс. руб. Если выручка превысит этот лимит (без учета налогов и сборов, уплачиваемых из выручки), то ИП необходимо будет уплачивать НДС. Как и раньше, в сумму не включается выручка от деятельности, по которой уплачивается единый налог. Сейчас лимит составляет 40 тыс. EUR.

Электронные счета-фактуры

Проект предусматривает также изменения, связанные с выставлением электронных счетов-фактур редакциями СМИ. Они получат право создавать один электронный счет-фактуру за календарный месяц по реализованным по подписке через почту печатным СМИ в течение этого месяца (или другого минимального подписного периода). Если редакция передает печатные СМИ оператору почтовой связи для реализации подписчикам – физлицам, то не выставляет ему электронный счет-фактуру, а направляет на портал.

Проведение проверок

В соответствии с законопроектом камеральная проверка будет проводиться и в отношении физлиц. Налоговые органы будут устанавливать соответствие сумм расходов и доходов граждан. Напомним, камеральная проверка проводится на основании информации и документов, имеющихся в распоряжении инспекций, без выезда к проверяемому субъекту.

Проект предлагает внести изменения в сроки проведения выездных проверок. Действующей редакцией Налогового кодекса срок проверки ограничен 30 днями, но может быть продлен по решению руководителя налогового органа.

В предлагаемой редакции тридцатидневное ограничение не распространяется на внеплановую тематическую оперативную проверку, дополнительную проверку, а также на проверки, инициированные по поручению органов внутренних дел в рамках расследования уголовного дела.

Проектом установлен также срок проведения внеплановой тематической оперативной проверки в отношении физлиц – 3 дня. Срок дополнительной проверки – 10 дней. При наличии большого объема подлежащих проверке документов, а также при необходимости проведения значительного количества контрольных мероприятий (инвентаризаций, исследований, встречных проверок и др.) руководители или заместители глав налоговых органов могут однократно про­длить проверку не более чем на 15 рабочих дней.

Проверки могут быть приостановлены на срок до 3 месяцев для проведения исследований, восстановления проверяемым субъектом документов, направления запросов в другие органы, в том числе зарубежные, в силу временной нетрудоспособности проверяющего или проверяемого. Период приостановки не будет включаться в общий срок проверки.

Электронный документооборот

Согласно новой редакции кодекса иностранным организациям не придется представлять оригиналы справок о резидентстве, чтобы избежать двойного налогообложения. Предлагаемые изменения разрешают им представлять графические образы электронного документа, иными словами, распечатанные справки, которые можно получить через государственные порталы. Установлены требования к таким распечаткам.

Лимиты налоговых вычетов

Кроме того, проект закона предусматривает увеличение с 5 555 руб. до 6 111 руб. размера не облагаемых подоходным налогом подарков физлицам, включая недвижимое имущество, полученное бесплатно по договору ренты.

С 1 678 руб. до 1 846 руб. увеличится и не облагаемый подоходным налогом лимит материальной помощи, подарков и призов, получаемых физлицами по основному месту работы от ИП и организаций, со 111 руб. до 122 руб. – от иных организаций и предпринимателей. Лимит установлен для каждого источника в течение одного налогового периода.

В проекте стандартный налоговый вычет по подоходному налогу увеличен с 93 руб. до 102 руб. Его можно применять при получении дохода, подлежащего налогообложению, в сумме, не превышающей 619 руб. в месяц. Сейчас действует лимит в 563 руб. Стандартный налоговый вычет на одного ребенка до 18 лет предлагается повысить с 27 руб. до 30 руб. Проект увеличил размеры и других вычетов.

ИП и единый налог

Физлица смогут уведомлять налоговую инспекцию о начале деятельности, не требующей регистрации в качестве ИП, не только письменно, но и с помощью электронного документа.

Ставка единого налога для физлиц, повторно пойманных налоговыми инспекторами на осуществлении деятельности без уплаты единого налога, будет исчисляться в пятикратном размере.

В отношении ИП, уплачивающих единый налог, предлагается изменить лимит выручки, после превышения которого они должны вносить доплату. Сейчас лимит выручки определяется как сорокакратное превышение ставки единого налога для определенного вида деятельности. В проекте устанавливается единое ограничение для всех – 53 700 руб. Если выручка ИП превысит данную сумму, он будет обязан уплатить 5 % от суммы превышения.

В проекте установлены предельные ставки единого налога для ИП и физлиц. Решения о конкретных размерах ставок будут принимать местные органы власти. Однако, судя по некоторым предельным значениям, прописанным в новой редакции Налогового кодекса, ставки могут повыситься. Так, сейчас в Минске единый налог при осуществлении торговли автотранспортными средствами составляет 337 руб. или 439 руб. в месяц в зависимости от места работы ИП. В проекте прописаны другие цифры – 335,6–575,5 руб. Ставки налога на сдачу внаем жилого помещения (за комнату) в столице новая редакция устанавливает в пределах 16,47–65,42 руб.

Ставки акцизов

Проект предлагает повысить также ставки акцизов. Акциз на литр этилового спирта может увеличиться с 4,39 руб. до 4,54 руб., на алкогольную продукцию с долей спирта более 7 % – с 13,45 руб. до 13,92 руб., на плодовые вина крепленые марочные – с 11,07 руб. до 11,46 руб., на пиво – с 35 коп. и 74 коп. (в зависимости от вида и крепости) до 36 коп. и 75 коп.

Акцизы на автомобильный бензин, не соответствующий классу 5, повысятся на 26,37 руб./т и 52,74 руб./т в зависимости от периода года, на бензин класса 5 – соответственно на 15,31 руб./т и 30,62 руб./т. Кроме того, предлагается увеличить ставки акцизов на дизельное топливо, табачные изделия и др. Повысятся и ставки земельного налога.

Подробнее с предлагаемыми изменениями можно ознакомиться на официальном сайте Минфина.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов «Белорусы и рынок»