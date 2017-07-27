С 1 августа будет уменьшен предельный норматив рентабельности на стройматериалы

29 июля 2017, 11:03

Измененный порядок формирования цен на стройматериалы, изделия и конструкции, используемые в строительстве, закреплен в постановлении Минстройархитектуры от 06.05.2017 № 13 «Об отдельных вопросах регулирования цен на строительные материалы, изделия, конструкции». В частности, установлен новый предельный норматив рентабельности, используемый для определения суммы прибыли, подлежащей включению в цены на стройматериалы, изделия, конструкции.

С 01.08.2017 установлен предельный норматив рентабельности стройматериалов, используемый для определения суммы прибыли, подлежащей включению в цены на стройматериалы, изделия, конструкции, используемые при строительстве объектов, финансируемых полностью или частично за счет средств республиканского или местных бюджетов, а также при строительстве жилых домов:

юрлицами и ИП для реализации, – в размере 25 % к плановой себестоимости.

юрлицами и ИП, выполняющими функцию подрядчика, для собственного использования, за исключением строительства хозяйственным способом, – в размере 15 % к плановой себестоимости.

Указанные нормативы рентабельности не применяются при строительстве автодорог, мостов и тоннелей, а также жилых домов, финансируемых с использованием средств иностранных инвесторов.

Введено ограничение по рентабельности в размере 5 % на стройматериалы, изделия и конструкции, производимые в Беларуси для строительства жилых домов, финансирование которых осуществляется полностью или частично за счет бюджетных средств.

Отпускная цена на стройматериалы, изделия, конструкции, импортируемые и реализуемые юрлицами и ИП, будет определяться исходя из контрактной цены, расходов по импорту, расходов на страхование груза, транспортных расходов, связанных с приобретением товара, и предельной максимальной надбавки в размере 10 % от контрактной цены.

Предельная оптовая надбавка к отпускным ценам на стройматериалы установлена в размере 10 % независимо от количества участвующих посредников.

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