Профицит республиканского бюджета в январе–июне составил 1,3 млрд руб., или 2,7 % к ВВП

1 августа 2017, 11:09

По данным Минфина, профицит бюджета сектора государственного управления с начала года сложился в сумме 1,5 млрд руб., или 3,2 % к ВВП. Доходы бюджета сектора госуправления за январь–июнь сложились в сумме 20,1 млрд руб., или 47 % уточненного годового плана. Доходы республиканского бюджета составили 8,9 млрд руб., или 48,8 % уточненного годового плана.

За январь–июнь поступление НДС составило 4,4 млрд руб., или 46,6 % уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 0,98 млрд руб. (34,6 %). Акцизы поступили в сумме 1,1 млрд руб. (50,4 %). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 1,8 млрд руб. (56,4 %). В ФСЗН поступило 5,8 млрд руб. (44,5 %), Фонд универсального обслуживания – 18 млн руб. (45,8 %), Фонд гражданской авиации – 13,4 млн руб. (86,5 %), Фонд Департамента исполнения наказаний – 0,4 млн руб. (33,3 %).

По состоянию на 01.07.2017 задолженность по налогам и сборам была на уровне 128,9 млн руб. Расходы бюджета сектора государственного управления за I полугодие составили 18,6 млрд руб., или 45,2 % уточненного годового плана. Расходы республиканского бюджета сложились в размере 7,6 млрд руб. (45,5 %). На общегосударственную деятельность направлено 3,2 млрд руб. (45,5 %), на финансирование национальной экономики – 1,9 млрд руб. (44,3 %), социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и СМИ) – 6,2 млрд руб. (46,5 %). Расходы ФСЗН составили 6,1 млрд руб. (48,1 %), Фонда универсального обслуживания – 5,8 млн руб. (14,8 %), Фонда гражданской авиации – 8,3 млн руб. (53,5 %), Фонда Департамента исполнения наказаний – 0,135 млн руб. (11,3 %).

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