Беларусь способна по итогам года выйти на прирост ВВП в 1,7 %

2 августа 2017, 9:37

Такое заявление сделал Министр экономики Владимир Зиновский перед началом расширенного заседания Совета Министров по итогам работы экономики за I полугодие 2017 года и дополнительным мерам по выполнению поставленных задач.

«Планы по росту ВВП на 1,7 % к концу года мы будем обсуждать. Есть матрица, где мы увеличили задания, которые были до этого у некоторых министерств, в частности у Минстройархитектуры, а также у облисполкомов. И не только по строительству, но и по сельскому хозяйству. Думаю, мы вполне способны выйти на такой показатель и даже, возможно, улучшить его», – сказал глава Минэкономики.

В. Зиновский напомнил, что по итогам января–июня рост ВВП составил 1 %.

«Этот 1 % – дорогого стоит. Шаг за шагом, поступательно экономика выходит из рецессии, которая длилась несколько лет. Мы сделали хороший задел для того, чтобы все прогнозные показатели по итогам года, а главный из них – это ВВП, были выполнены к 01.01.2018», – отметил он.

Рост ВВП был обеспечен за счет роста промышленного производства, также транспортной отрасли. При этом Министр обратил внимание на достаточно низкий уровень инфляции.

«Растет прибыль предприятий, эффективная ставка для реального сектора экономики сейчас 13–14 %, а в недалеком прошлом она доходила до 40 %. Ставка рефинансирования Национального банка снижена до 12 %. И дальнейшая работа над инфляцией приведет к тому, что ставка рефинансирования может быть снижена до 7–9 %», – заявил В. Зиновский.

Министр отметил, что опасения вызывает положение в отрасли строительства и инвестиций. Что касается строительно-монтажных работ, которые напрямую влияют на рост ВВП, то их объем снизился за полугодие. По мнению Министра, к таким результатам привела неповоротливость регулятора и облисполкомов. Погодные условия помешали росту объема производства в сельском хозяйстве.

«Но по итогам января–августа сельское хозяйство вполне может показать положительные результаты и выйти на рост в более 2 % по итогам года, поскольку наши аграрии вырастили хороший урожай», – сказал глава ведомства.

Затронул Министр экономики и тему зарплаты.

«Зарплата в последнее время показывает небольшой рост – на 2 %. К сожалению, денежные доходы пока в отрицательной зоне, но мы вправе ожидать, что выполнение той задачи, которую ставит перед нами Глава государства – постепенно выйти на 1 тыс. руб. средней зарплаты по стране – поможет повысить денежные доходы населения, а это даст стимул для развития розничного товарооборота и других факторов. Пока тяжело идет, хотя ряд видов экономической деятельности, отраслей экономики уже достигли такой зарплаты. Но каждая десятая процента дается очень нелегко, тем более задача ведь – не просто нарастить зарплату, а зарплата должна расти вместе с производительностью труда», – подчеркнул В. Зиновский.

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