В Минтруда и соцзащиты пояснили, как наниматели должны оплачивать ночные смены, частые командировки и работу в выходной

8 августа 2017, 15:25

Так, за каждый час работы в ночное время или в ночную смену при сменном режиме работы производятся доплаты в размере, устанавливаемом коллективным договором, соглашением, нанимателем, но не ниже 20 % часовой тарифной ставки (оклада) работника.

«Наниматель должен оплатить в повышенном размере ночные часы (с 22:00 до 06:00) или все часы ночной смены», – подчеркнули в Министерстве.

Доплата за каждый час работы в ночную смену может производиться только при соблюдении следующих условий:

работнику установлен сменный режим работы;

продолжительность рабочей смены не превышает 12 часов;

более 50 % рабочего времени в смену приходится на ночное время (с 22:00 до 06:00).

«Если смена не является ночной сменой, то доплаты производятся только за каждый час работы в ночное время (с 22:00 до 06:00)», – добавили в Минтруда и соцзащиты.

В ведомстве также прокомментировали, каким образом должно работать предприятие, которое перешло на неполный рабочий график.

«Право на выходные дни имеют все работники и могут использовать их по своему усмотрению. При пятидневной рабочей неделе предоставляются 2 выходных дня каждую календарную неделю. При шестидневной рабочей неделе предоставляется 1 выходной день», – уточнили в Минтруда и соцзащиты.

По словам специалистов, общим выходным днем для всех является воскресенье. Второй выходной день при пятидневной рабочей неделе устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка или графиком работ (сменности), если иное не определено по соглашению сторон. Оба выходных дня предоставляются, как правило, подряд.

«При неполной рабочей неделе сокращается число рабочих дней в неделю. Если в организации с пятидневной рабочей неделей работникам установлен режим неполного рабочего времени в виде неполной рабочей недели (например, понедельник, вторник, среда), то выполненная ими в отдельные нерабочие дни (четверг, пятница) работа в пределах рабочего времени не является работой в выходной день. Следовательно, оплата ее производится в соответствии с нормами Трудового кодекса», – отметили в ведомстве.

В Минтруда и соцзащиты также рассказали, устанавливается ли компенсация за разъездной характер работы сотрудникам, которые осуществляют регулярные служебные поездки.

«Решение об установлении работникам компенсаций, а также перечень работников, которым они устанавливаются за подвижный и разъездной характер работы, производство работы вахтовым методом, постоянную работу в пути, работу вне места жительства, принимается нанимателем», – пояснили в Министерстве.

Сумму компенсации, порядок и условия ее выплаты устанавливают на предприятии локальным нормативным правовым актом организации. Но размер выплат не должен превышать суточные при направлении в командировку как в пределах страны, так и за границу.

«Наниматель самостоятельно определяет необходимость установления работникам данных компенсаций, перечень работников, которым они будут устанавливаться и их размер либо направления этих работников в служебные командировки», – добавили в ведомстве.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов TUT.BY