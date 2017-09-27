Сформулированы основные положения готовящихся правовых актов, направленных на развитие бизнеса и совершенствование порядка лицензирования

27 сентября 2017, 16:21

Ниже проанализированы основные положения проекта декрета «О развитии предпринимательства и исключении излишних требований, предъявляемых к бизнесу», а также проекта указа, направленного на совершенствование порядка лицензирования.

Уведомительный порядок для начала бизнеса

Планируется введение уведомительного порядка осуществления отдельных наиболее распространенных видов экономической деятельности. В соответствующий перечень войдут бытовые, туристические услуги, деятельность в сфере торговли и общепита, перевозок пассажиров и багажа, производство сельхозпродукции, стройматериалов и иная деятельность. Для занятия данными видами деятельности достаточно будет подать единственное уведомление в исполком через службу «одно окно».

Единые минимальные требования

Предусматривается утверждение единых требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, а также в области охраны окружающей среды и ветеринарии.

Саморегулирование

Минимизируется вмешательство государства в работу субъектов хозяйствования, усиливаются механизмы саморегулирования бизнеса и его ответственность за свою деятельность перед обществом при сохранении необходимого уровня контроля со стороны государства.

Предсказуемое налоговое законодательство

Стабильная и предсказуемая ситуация в налоговой сфере крайне важна. Планируется ввести запрет до 2020 года на введение новых налогов и повышение налоговых ставок.

Упразднение административных барьеров

Максимальное упразднение административных барьеров, связанных с наличием сложных и длительных процедур получения справок, согласований и иных видов разрешительной документации. Наряду с этим будет установлена административная ответственность руководителя за обеспечение нормальной работы предприятия.

Совершенствование порядка лицензирования

С учетом принципа, в соответствии с которым лицензированию подлежат лишь те виды деятельности, осуществление которых непосредственно сопряжено с наличием угроз причинения вреда государственным и общественным интересам, окружающей среде, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан, предусматривается отмена 3 из 36 лицензируемых в настоящее время видов деятельности и 20 составляющих виды деятельности работ, услуг. В частности, субъектам хозяйствования не потребуется получение лицензии при осуществлении автомобильных перевозок пассажиров (за исключением международных), полиграфической деятельности, деятельности по оказанию психологической помощи, а также связанной с оказанием юридических услуг (за исключением риелторских), контролем радиоактивного загрязнения, охраной юридическим лицом своих работников и принадлежащего ему имущества.

Выдача лицензий в электронном виде

Предусмотрено, что с 01.07.2018 выдача лицензий будет осуществляться исключительно в электронном виде. Тем самым отменяется бумажная форма лицензии. Предусматривается формирование и ведение единого реестра лицензий, содержащего данные о выданных лицензиях, внесении в них изменений. Доступ к данным этого реестра будет открыт всем заинтересованным и обеспечиваться круглосуточно посредством интернета на безвозмездной основе.

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