Евразийская экономическая комиссия оштрафовала 2 российских предприятия за нарушение правил конкуренции

28 сентября 2017, 10:15

Как сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), оштрафованы 2 российских металлургических предприятия и их руководители, создавшие дискриминационные условия для потребителей Беларуси и Казахстана.

Вопрос о нарушении правил конкуренции в ЕАЭС рассмотрен на заседании Коллегии ЕЭК. Было признано, что в период с 01.01.2015 по 30.06.2016 ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) и ООО «ВИЗ-Сталь» злоупотребляли доминирующим положением в сегменте электротехнической анизотропной стали, избирательно предоставляя неравные условия покупателям из стран Союза.

«Это первое в практике ЕЭК решение, защищающее права потребителей и свободу конкуренции в ЕАЭС», – отметили в пресс-службе.

ЕЭК признала, что ПАО «НЛМК» и ООО «ВИЗ-Сталь» нарушили пп. 6 п. 1 ст. 76 Договора о ЕАЭС, предприняв действия, оказавшие негативное влияние на конкуренцию на трансграничных рынках на территориях двух и более государств ЕАЭС.

«С 01.01.2015 по 30.06.2016 эти предприятия, составляя группу лиц и являясь единым субъектом рынка в границах Беларуси, Казахстана и России, занимали доминирующее положение на рынке электротехнической анизотропной стали марок 3407, 3408, 3409 с долей рынка более 99,9 %. При реализации этих марок стали потребителям Беларуси и Казахстана предприятия применяли дополнительное условие формирования конечной цены – ежемесячно устанавливаемый коэффициент макроэкономического риска, что приводило к повышению отпускной стоимости. Размер этого дискриминирующего коэффициента мог достигать 23 % от базовой установленной цены», – пояснили в комиссии.

Такие действия являются злоупотреблением доминирующим положением путем создания дискриминационных условий для потребителей Беларуси и Казахстана и влекут ответственность в виде штрафа.

Как пояснил член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Марат Кусаинов, Договор о ЕАЭС запрещает ценовую дискриминацию участников общего рынка, сегментацию рынка по границам государств – членов Союза, избирательное предоставление наилучших условий приобретения товаров отдельным группам потребителей. Действия субъекта рынка ПАО «НЛМК» несли угрозу ограничения конкуренции и вытеснения с общего рынка производителей трансформаторного оборудования из Казахстана и Беларуси, а также ставили их в заведомо невыгодное положение в торговле с третьими странами по сравнению с производителями аналогичного оборудования из России. При этом ПАО «НЛМК» и ООО «ВИЗ-Сталь» поставляли продукцию потребителям из Беларуси и Казахстана на условиях 100 % предоплаты, а расчеты производились в российских рублях.

«Общий размер штрафов, наложенных на ПАО «НЛМК», ООО «ВИЗ-Сталь» и 2 должностных лиц, превысил 217 млн RUB. Кроме этого, предприятия получили предписание не применять дискриминирующие действия в отношении всех покупателей, зарегистрированных на территориях стран ЕАЭС. Штрафы будут перечислены в бюджет государства – члена ЕАЭС, на территории которого зарегистрированы предприятия», – резюмировали в пресс-службе ЕЭК.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов официального сайта Евразийской экономической комиссии