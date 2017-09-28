В Минтруда и соцзащиты рассказали, какие изменения будут внесены в Декрет № 3

28 сентября 2017, 11:15

Декрет Президента от 02.04.2015 № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» претерпевает коренную реконструкцию, сейчас он готовится в абсолютно новой редакции, изменяется не только смысл документа, но и его название. Об этом рассказал заместитель Министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков.

«Планируется, что Декрет № 3 будет называться «По содействию занятости» и будет направлен на то, чтобы органы власти оказали максимально возможное содействие желающим работать, чтобы человек мог работать или был трудоустроен на какое-то рабочее место», – сообщил В. Ковальков.

Представитель Минтруда и соцзащиты также рассказал, как будут «стыковаться» обновленный Декрет № 3 и Указ Президента от 19.09.2017 № 337 «О регулировании деятельности физических лиц», в соответствии с которым расширен список видов деятельности, для занятия которыми физлицам не нужно регистрироваться в качестве ИП.

«Если говорить о том, кого мы будем относить к занятым в экономике и не занятым в экономике (уже такие понятия в обновленном Декрете № 3 используются), опять же, будет зависеть от того, является ли он ремесленником или нет. Если человек зарегистрирован в налоговой, уплатил сбор, то он является занятым в экономике, никто контролировать не будет, фактически занят он в этой деятельности или нет. И регистрация в ФСЗН уже не обязательна. Он решил заниматься неким видом деятельности, быть самозанятым, он уплачивает ставку единого налога, значит, он занят в экономике», – рассказал В. Ковальков.

Этот вопрос также прокомментировала заместитель Министра по налогам и сборам Светлана Шевченко.

«Давайте поясню по действующему Декрету № 3. В нем говорится, что те лица, которые самозаняты деятельностью, занимаются деятельностью, не требующей регистрации в качестве ИП, при условии уплаты единого налога (а мы с вами говорили, что в Налоговом кодексе сейчас обозначены 18 видов деятельности), не признаются плательщиками сбора на финансирование государственных расходов. Это учтено в Декрете № 3. Указ № 337 расширяет виды деятельности, он не устанавливает новопорядка, он расширяет виды деятельности, соответственно, на тех лиц, которые будут заниматься штукатурными, малярными работами, пошивом одежды, на них точно такие же условия будут распространяться. Уплатил налог, заявил, что ты занимаешься деятельностью, соответственно ни о какой уплате сбора уже речи быть не может», – подчеркнула специалист.

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