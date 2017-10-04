Проект постановления, касающегося лицензирования экспорта макулатуры, вынесен на общественное обсуждение

4 октября 2017, 10:22

C мая 2016 г. Беларусью применяются ограничительные меры по вывозу регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) за пределы единой таможенной территории ЕАЭС. Необходимость применения данных мер вызвана низкой загрузкой производственных мощностей целлюлозно-бумажных предприятий республики из-за острого дефицита макулатурного сырья.

Как пояснили в концерне «Беллесбумпром», за прошедшее время значительно улучшилась ситуация с обеспеченностью макулатурным сырьем целлюлозно-бумажных предприятий республики, увеличилась загрузка их производственных мощностей, что позволило улучшить финансово-экономические показатели производственной деятельности по итогам 2016 года и сохранить положительную динамику в I полугодии 2017 года.

В частности, по предприятиям концерна «Беллесбумпром» загрузка производственных мощностей увеличилась с 55,3 % до 64,3 %, что позволило дополнительно выпустить продукции на сумму 19,2 млн руб., экспортировать товаров на сумму 5,8 млн USD. По итогам 7 месяцев 2017 года на предприятия концерна поставлено 118,6 тыс. т макулатуры или 64,3 % от их потребности на данный период. В тоже время, по данным Минжилкомхоза, за январь–июль 2017 г. по республике фактически собрано (заготовлено) 181,7 тыс. т отходов бумаги и картона, что полностью должно удовлетворять потребность отечественных перерабатывающих предприятий.

«Вывоз сырьевого ресурса приводит к значительно большим потерям для экономики Беларуси, так как переработка макулатуры в продукцию с высокой добавленной стоимостью – это валовый региональный продукт для областей, занятость трудовых коллективов, стоимостной рост экспорта», – подчеркнули в пресс-службе концерна.

При продаже на экспорт 1 тыс. т макулатуры по цене 175 USD за 1 т страна получает выручку в 175 тыс. USD. Переработка данного объема макулатуры позволяет произвести из нее 850 т бумаги для гофрирования, при экспорте которой валютная выручка составит 323 тыс. USD (при цене 380 USD за 1 т) что в 2 раза выше, чем при экспорте макулатуры.

Таким образом, применение ограничительной меры в виде лицензирования экспорта макулатуры позволит:

предотвратить возможные перебои в работе крупных промышленных и перерабатывающих предприятий пищевой (мясной, молочной, алкогольной) отраслей республики;

увеличить обеспеченностью предприятий целлюлозно-бумажной отрасли республики макулатурным сырьем.

Проектом постановления Совета Министров «О лицензировании экспорта из Республики Беларусь за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов)» предусматривается, что экспорт указанной продукции будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с концерном «Беллесбумпром».

Предложения можно направить или озвучить секретарю общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательствабщественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства при концерне «Беллесбумпром» Алексею Кулинковичу (тел.8017-289-13-63, e-mail:urist@bellesbumprom.by).

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов официального сайта концерна «Беллесбумпром»