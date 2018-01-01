С 01.01.2018 могут быть изменены тарифы за потребленную сверх нормы воду в многоквартирных жилых домах

9 октября 2017, 11:25

Согласно предложениям, содержащимся в проекте документа «Тарифная тетрадь», который был разослан в бизнес-союзы для согласования, с 01.01.2018 предлагается ввести новую схему оплаты водоснабжения для тех, кто не уложился в нормы, и собственников «пустующего» жилья – взимать оплату не по экономически обоснованному тарифу, по которому рассчитываются сейчас и на который все плательщики и так должны выйти к началу следующего года, а по повышающему коэффициенту в 1,3.

Сейчас субсидируемый тариф на воду составляет 0,5748 руб. за 1 куб. м. С начала следующего года тариф для тех, кто укладывается в лимиты, предлагается поднять до 0,8163 руб. за 1 куб. м. За перерасход лимита нужно будет платить по повышенному тарифу – 1,0612 руб. за 1 куб. м. Тариф с повышающим коэффициентом в 1,3 будет действовать для «пустующего» жилья, нежилых помещений, которые используются для личных целей, ЧУП и для квартир, в которых не установлены приборы индивидуального учета расхода воды при наличии технической возможности.

С 01.01.2018 в Беларуси также хотят снизить и экономически обоснованный тариф (то есть полный, по которому рассчитываются, к примеру, собственники квартир, в которых никто не зарегистрирован). Сейчас экономически обоснованный тариф составляет 91,18 руб. за 1 Гкал, а в январе 2018 г. должен снизиться до 86,41 руб. за 1 Гкал. То есть собственники «пустых» квартир, как планируется, будут платить меньше за отопление.

Напомним, субсидируемый тариф на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения сейчас составляет 16,9259 руб. за 1 Гкал, а с 1.01.2018 вырастет, как планируется, до 21,3801 руб. за 1 Гкал.

При этом в Беларуси предлагается, напомним, ввести новые тарифы на ЖКУ. К примеру, тариф на теплоснабжение хотят дифференцировать в зависимости от наличия и использования приборов индивидуального учета тепла, а также в зависимости от энергоэффективности жилого дома. Так, при наличии такого счетчика тариф может составить 19,2421 руб. за 1 Гкал, при его отсутствии – анонсированные 21,3801 руб. за 1 Гкал. Для тех же белорусов, которые установили приборы индивидуального учета тепла, но не пользуются ими при расчете за отопление, – 25,6561 руб. за 1 Гкал.

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