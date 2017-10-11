  • О компании
  • Контакты
    •
  • О журнале
  • Авторам
  • Подписка
  • Рекламодателям
  • Форум

    • № 10, октябрь 2017

    Выберите номер:

    Купить этот номер
    в электронном виде
    Совет: Подпишитесь на содержание новых номеров и уведомления об акциях и специальных предложениях журнала «Планово-экономический отдел» на ваш e-mail!

    Другие
    наши издания

    • Журнал «Отдел кадров»
    • Журнал «Отдел кадров»
    • Журнал «Экология на предприятии»

    На каких условиях можно оформить карты с кэшбэком в белорусских банках?

    11 октября 2017, 11:58

    Возврат процента от стоимости покупки – программа лояльности, которая стимулирует чаще расплачиваться пластиковой карточкой. В некоторых случаях это может быть выгодно. Однако, оформляя такую карту, обращайте внимание, сколько нужно выплатить за выпуск и обслуживание карточки, не взимается ли подоходный налог и суммируется ли кешбэк с другими дисконтными программами.

    Банк

    Карта

    Условия

    Возможности

    Беларусбанк

    Карта рассрочки «Магнит»

    Выпуск 4 руб., ежемесячное обслуживание 1 руб.

    до 12 % в магазинах-партнёрах

    Клуб «Бархат»

    12 руб. (11 руб. при дистанционном оформлении)

    1−5 %

    Клуб #настарт

    10 руб./5 USD/5 EUR/ 300 RUB (9 руб. при оформлении дистанционно)

    до 1,5 % – специальное предложение в рамках клуба, до 12 % – в рамках партнёрской программы банка

    Карт-бланш

    70 руб. (60 руб. при дистанционном оформлении)

    до 2 % – специальное предложение в рамках клуба, до 12 % – в рамках партнёрской программы банка

    Белорусский народный банк

    Подключается к любой карте

    Стоимость услуги 5 USD на срок действия карты

    1 %

    БПС-Сбербанк

    Карточка «ComPass»

    85 руб. за 3 года

    2 системы накоплений при совершении безналичных платежей: кешбэк 0,8 % за любые покупки, программа Sky Club (за каждый списанный 1 EUR зачисляется 1 бонус). Накопленные бонусы можно обменять на авиабилеты, оплату отеля или услуги трансфера.

    Идея Банк

    Пенсионная карта «На здоровье»

    Выпуск 7,90 руб. Бесплатное обслуживание при зачислении 100 руб. в месяц на карточку (или 2 руб. ежемесячно)

    5 % в любой аптеке Беларуси

    Partycard

    Выпуск 10 руб.

    1,5 %–3 %

    Ещё

    Выпуск 18 руб.

    МТБанк

    Автокарта

    19,90 руб.

    1 % на все покупки, 3 % на АЗС по всему миру, до 10 % в сети автопартнёров

    Рауокау

    1,5 % за любые покупки

    Корона

    Кешбэк 1 % за покупки вне магазинов «Корона»

    Халва

    9,90 руб.

    1,5 % при оплате за собственные средства

    МТБанк – Корона

    19,90 руб.

    Сумма скидки в рамках дисконтной программы «Магазин приятных покупок» увеличивается на 2 %. Кешбэк предоставляется только в магазинах «Корона», зависит от суммы накоплений за предыдущие 90 дней. Минимальный кешбэк – 3 % за накопления до 199,99 руб.

    Приорбанк

    Бумеранг

    от 55 руб. до 330 руб.

    0,7 %-1,3 % (в зависимости от типа карты)

    Кредитная карточка для ежедневных покупок

    Выпуск и обслуживание бесплатно, плата взимается за процентную ставку

    АЗС – 2 %, магазины одежды и обуви, супермаркеты и гипермаркеты (кроме узкоориентированных (мебельные, строительные и др.), кафе и – 1 %.

    Технобанк

    Платежные карточки Талака и Талака Ладная

    Годовое обслуживани – 1,50 руб.

    0,3–3 % по территории Беларуси

    Карточка Visa Gold

    Visa Gold: годовое обслуживание: 45 руб./ 50 USD/50 EUR (первый год), 25 руб./30 USD / 30 EUR (второй год)

    до 5 % от суммы покупок за пределами Беларуси

    Кобрендинговая карточка «Global Card»

    Global Card: годовое обслуживание – 15 руб./10 USD/10 EUR Оформление –бесплатно

    любые покупки – 1 %, парки развлечений – 5 %, оплата гостиниц – 3 %, покупка авиабилетов – 3 %, кешбэк на платежи за границей

    Альфа-Банк

    Карта № 1

    Бесплатное оформление и пополнение. Обслуживание – если сумма безналичных операций в месяц более 300 руб., комиссии нет. Если меньше – 1,99 руб. в месяц

    1 % – все покупки, 2 % – по любимой категории (автомобиль, дом, еда и продукты, покупки, путешествия, развлечения, семья и личные расходы, спорт). Изменять любимую категорию можно 1 раз в месяц, комиссия не снимается.

    Банк Решение

    Все карты

    Бесплатно

    Кешбэк на платежи за границей (в интернете в том числе). Процент зависит от типа карточки. Visa Electron – 1 %, Visa Gold – 1,3 %, Visa Platinum – 1,6 %.

    Белагропромбанк

    Пенсионный пакет «Забота»

    Выпуск и обслуживание бесплатно

    2 %

    Белгазпромбанк

    Карта покупок

    Выпуск и обслуживание бесплатно

    Кешбэк 2 % от суммы безналичных операций (только за счет собственных средств) в сети – участников программы «Карта покупок». Рассчитываться можно только в магазинах-партнёрах банка.

    MasterCard World с бесконтактным интерфейсом.

    19 USD за 3 года обслуживания

    Кешбэк 1,5 % от суммы безналичных операций.

    Расчетная карта Visa Bonus «Разам з намi».

    Если у клиента нет в данном банке карт Visa Classic или MasterCard Standard, выпуск и обслуживание бесплатно. Если карта есть (кроме основной зарплатной и кредитной), то 10 USD.

    Держатель карты автоматически становится участником программы лояльности сети АЗС «– «Разам з намі», а также получает дополнительные баллы (кешбэк) от каждой безналичной операции по карте. Кешбэк за безналичные операции 1% от суммы. Использовать его можно только в сети АЗС «Газпромнефть».

    Карточка страхователя

    Бесплатно

    1,5 % от суммы. Карты выдаются при обращении в Белнефтестрах и заключении договора страхования.

    Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов TUT.BY

     

    Новости по теме: