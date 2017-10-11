|
Банк
|
Карта
|
Условия
|
Возможности
|
Беларусбанк
|
Карта рассрочки «Магнит»
|
Выпуск 4 руб., ежемесячное обслуживание 1 руб.
|
до 12 % в магазинах-партнёрах
|
Клуб «Бархат»
|
12 руб. (11 руб. при дистанционном оформлении)
|
1−5 %
|
Клуб #настарт
|
10 руб./5 USD/5 EUR/ 300 RUB (9 руб. при оформлении дистанционно)
|
до 1,5 % – специальное предложение в рамках клуба, до 12 % – в рамках партнёрской программы банка
|
Карт-бланш
|
70 руб. (60 руб. при дистанционном оформлении)
|
до 2 % – специальное предложение в рамках клуба, до 12 % – в рамках партнёрской программы банка
|
Белорусский народный банк
|
Подключается к любой карте
|
Стоимость услуги 5 USD на срок действия карты
|
1 %
|
БПС-Сбербанк
|
Карточка «ComPass»
|
85 руб. за 3 года
|
2 системы накоплений при совершении безналичных платежей: кешбэк 0,8 % за любые покупки, программа Sky Club (за каждый списанный 1 EUR зачисляется 1 бонус). Накопленные бонусы можно обменять на авиабилеты, оплату отеля или услуги трансфера.
|
Идея Банк
|
Пенсионная карта «На здоровье»
|
Выпуск 7,90 руб. Бесплатное обслуживание при зачислении 100 руб. в месяц на карточку (или 2 руб. ежемесячно)
|
5 % в любой аптеке Беларуси
|
Partycard
|
Выпуск 10 руб.
|
1,5 %–3 %
|
Ещё
|
Выпуск 18 руб.
|
МТБанк
|
Автокарта
|
19,90 руб.
|
1 % на все покупки, 3 % на АЗС по всему миру, до 10 % в сети автопартнёров
|
Рауокау
|
1,5 % за любые покупки
|
Корона
|
Кешбэк 1 % за покупки вне магазинов «Корона»
|
Халва
|
9,90 руб.
|
1,5 % при оплате за собственные средства
|
МТБанк – Корона
|
19,90 руб.
|
Сумма скидки в рамках дисконтной программы «Магазин приятных покупок» увеличивается на 2 %. Кешбэк предоставляется только в магазинах «Корона», зависит от суммы накоплений за предыдущие 90 дней. Минимальный кешбэк – 3 % за накопления до 199,99 руб.
|
Приорбанк
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Бумеранг
|
от 55 руб. до 330 руб.
|
0,7 %-1,3 % (в зависимости от типа карты)
|
Кредитная карточка для ежедневных покупок
|
Выпуск и обслуживание бесплатно, плата взимается за процентную ставку
|
АЗС – 2 %, магазины одежды и обуви, супермаркеты и гипермаркеты (кроме узкоориентированных (мебельные, строительные и др.), кафе и – 1 %.
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Технобанк
|
Платежные карточки Талака и Талака Ладная
|
Годовое обслуживани – 1,50 руб.
|
0,3–3 % по территории Беларуси
|
Карточка Visa Gold
|
Visa Gold: годовое обслуживание: 45 руб./ 50 USD/50 EUR (первый год), 25 руб./30 USD / 30 EUR (второй год)
|
до 5 % от суммы покупок за пределами Беларуси
|
Кобрендинговая карточка «Global Card»
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Global Card: годовое обслуживание – 15 руб./10 USD/10 EUR Оформление –бесплатно
|
любые покупки – 1 %, парки развлечений – 5 %, оплата гостиниц – 3 %, покупка авиабилетов – 3 %, кешбэк на платежи за границей
|
Альфа-Банк
|
Карта № 1
|
Бесплатное оформление и пополнение. Обслуживание – если сумма безналичных операций в месяц более 300 руб., комиссии нет. Если меньше – 1,99 руб. в месяц
|
1 % – все покупки, 2 % – по любимой категории (автомобиль, дом, еда и продукты, покупки, путешествия, развлечения, семья и личные расходы, спорт). Изменять любимую категорию можно 1 раз в месяц, комиссия не снимается.
|
Банк Решение
|
Все карты
|
Бесплатно
|
Кешбэк на платежи за границей (в интернете в том числе). Процент зависит от типа карточки. Visa Electron – 1 %, Visa Gold – 1,3 %, Visa Platinum – 1,6 %.
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Белагропромбанк
|
Пенсионный пакет «Забота»
|
Выпуск и обслуживание бесплатно
|
2 %
|
Белгазпромбанк
|
Карта покупок
|
Выпуск и обслуживание бесплатно
|
Кешбэк 2 % от суммы безналичных операций (только за счет собственных средств) в сети – участников программы «Карта покупок». Рассчитываться можно только в магазинах-партнёрах банка.
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MasterCard World с бесконтактным интерфейсом.
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19 USD за 3 года обслуживания
|
Кешбэк 1,5 % от суммы безналичных операций.
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Расчетная карта Visa Bonus «Разам з намi».
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Если у клиента нет в данном банке карт Visa Classic или MasterCard Standard, выпуск и обслуживание бесплатно. Если карта есть (кроме основной зарплатной и кредитной), то 10 USD.
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Держатель карты автоматически становится участником программы лояльности сети АЗС «– «Разам з намі», а также получает дополнительные баллы (кешбэк) от каждой безналичной операции по карте. Кешбэк за безналичные операции 1% от суммы. Использовать его можно только в сети АЗС «Газпромнефть».
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Карточка страхователя
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Бесплатно
|
1,5 % от суммы. Карты выдаются при обращении в Белнефтестрах и заключении договора страхования.