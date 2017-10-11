На каких условиях можно оформить карты с кэшбэком в белорусских банках? 11 октября 2017, 11:58 Возврат процента от стоимости покупки – программа лояльности, которая стимулирует чаще расплачиваться пластиковой карточкой. В некоторых случаях это может быть выгодно. Однако, оформляя такую карту, обращайте внимание, сколько нужно выплатить за выпуск и обслуживание карточки, не взимается ли подоходный налог и суммируется ли кешбэк с другими дисконтными программами. Банк Карта Условия Возможности Беларусбанк Карта рассрочки «Магнит»



Выпуск 4 руб., ежемесячное обслуживание 1 руб. до 12 % в магазинах-партнёрах Клуб «Бархат»



12 руб. (11 руб. при дистанционном оформлении) 1−5 % Клуб #настарт



10 руб./5 USD/5 EUR/ 300 RUB (9 руб. при оформлении дистанционно) до 1,5 % – специальное предложение в рамках клуба, до 12 % – в рамках партнёрской программы банка Карт-бланш



70 руб. (60 руб. при дистанционном оформлении) до 2 % – специальное предложение в рамках клуба, до 12 % – в рамках партнёрской программы банка Белорусский народный банк Подключается к любой карте



Стоимость услуги 5 USD на срок действия карты 1 % БПС-Сбербанк Карточка «ComPass»



85 руб. за 3 года 2 системы накоплений при совершении безналичных платежей: кешбэк 0,8 % за любые покупки, программа Sky Club (за каждый списанный 1 EUR зачисляется 1 бонус). Накопленные бонусы можно обменять на авиабилеты, оплату отеля или услуги трансфера. Идея Банк Пенсионная карта «На здоровье»



Выпуск 7,90 руб. Бесплатное обслуживание при зачислении 100 руб. в месяц на карточку (или 2 руб. ежемесячно) 5 % в любой аптеке Беларуси Partycard



Выпуск 10 руб. 1,5 %–3 % Ещё



Выпуск 18 руб. МТБанк Автокарта 19,90 руб. 1 % на все покупки, 3 % на АЗС по всему миру, до 10 % в сети автопартнёров Рауокау 1,5 % за любые покупки Корона Кешбэк 1 % за покупки вне магазинов «Корона» Халва



9,90 руб. 1,5 % при оплате за собственные средства МТБанк – Корона



19,90 руб. Сумма скидки в рамках дисконтной программы «Магазин приятных покупок» увеличивается на 2 %. Кешбэк предоставляется только в магазинах «Корона», зависит от суммы накоплений за предыдущие 90 дней. Минимальный кешбэк – 3 % за накопления до 199,99 руб. Приорбанк Бумеранг от 55 руб. до 330 руб. 0,7 %-1,3 % (в зависимости от типа карты) Кредитная карточка для ежедневных покупок



Выпуск и обслуживание бесплатно, плата взимается за процентную ставку АЗС – 2 %, магазины одежды и обуви, супермаркеты и гипермаркеты (кроме узкоориентированных (мебельные, строительные и др.), кафе и – 1 %. Технобанк Платежные карточки Талака и Талака Ладная



Годовое обслуживани – 1,50 руб. 0,3–3 % по территории Беларуси Карточка Visa Gold



Visa Gold: годовое обслуживание: 45 руб./ 50 USD/50 EUR (первый год), 25 руб./30 USD / 30 EUR (второй год) до 5 % от суммы покупок за пределами Беларуси Кобрендинговая карточка «Global Card» Global Card: годовое обслуживание – 15 руб./10 USD/10 EUR Оформление –бесплатно любые покупки – 1 %, парки развлечений – 5 %, оплата гостиниц – 3 %, покупка авиабилетов – 3 %, кешбэк на платежи за границей Альфа-Банк Карта № 1 Бесплатное оформление и пополнение. Обслуживание – если сумма безналичных операций в месяц более 300 руб., комиссии нет. Если меньше – 1,99 руб. в месяц 1 % – все покупки, 2 % – по любимой категории (автомобиль, дом, еда и продукты, покупки, путешествия, развлечения, семья и личные расходы, спорт). Изменять любимую категорию можно 1 раз в месяц, комиссия не снимается. Банк Решение Все карты Бесплатно Кешбэк на платежи за границей (в интернете в том числе). Процент зависит от типа карточки. Visa Electron – 1 %, Visa Gold – 1,3 %, Visa Platinum – 1,6 %. Белагропромбанк Пенсионный пакет «Забота» Выпуск и обслуживание бесплатно 2 % Белгазпромбанк Карта покупок Выпуск и обслуживание бесплатно Кешбэк 2 % от суммы безналичных операций (только за счет собственных средств) в сети – участников программы «Карта покупок». Рассчитываться можно только в магазинах-партнёрах банка. MasterCard World с бесконтактным интерфейсом. 19 USD за 3 года обслуживания Кешбэк 1,5 % от суммы безналичных операций. Расчетная карта Visa Bonus «Разам з намi». Если у клиента нет в данном банке карт Visa Classic или MasterCard Standard, выпуск и обслуживание бесплатно. Если карта есть (кроме основной зарплатной и кредитной), то 10 USD. Держатель карты автоматически становится участником программы лояльности сети АЗС «– «Разам з намі», а также получает дополнительные баллы (кешбэк) от каждой безналичной операции по карте. Кешбэк за безналичные операции 1% от суммы. Использовать его можно только в сети АЗС «Газпромнефть». Карточка страхователя Бесплатно 1,5 % от суммы. Карты выдаются при обращении в Белнефтестрах и заключении договора страхования.



Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов TUT.BY Тематика: Банковская деятельность, Общество, Финансы Все новости Новости по теме: В Минтруда и соцзащиты разъяснили суть предложений об отцовском отпуске

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