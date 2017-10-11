Какие товары и услуги больше всего подешевели в Беларуси с начала года?

12 октября 2017, 8:57

По данным Белстата, с начала текущего года товары и платные услуги в республике подорожали на 2,7 %. За 9 месяцев больше всего выросли цены на услуги – на 6 %. Однако по некоторым позициям цены заметно снизились.

Так, из продуктов больше всего подешевели с начала года свежие огурцы (-61,7 %), свежие помидоры (-47,3 %), виноград (-37 %), чеснок (-29 %), гречка (-20 %), сладкий перец (-19,2 %), куриные яйца (-11,7 %), пшенная крупа (-9,6 %), рагу из свинины (-8,4 %), свинина, кроме бескостного мяса (-8,1 %).

Среди непродовольственных товаров в лидерах по падению цен за 9 месяцев этого года оказались смартфоны (-9,9 %), костюмы для девочки (-7,4 %), детские коляски (-5,8 %).

Из услуг заметнее всего подешевели ритуальные (-7 %) и гостиничные (-1,8 %). Аренда однокомнатной квартиры, по официальной статистике, стала доступнее на 1,8 %.

Напомним, в сентябре Президент высказался о необходимости контроля ситуации в сфере ценообразования.

«Вы должны видеть – пускай это люди будут вас информировать, контролеры ваши, подключите профсоюзы (они очень эффективно это делают). Они вам подскажут», – сказал Александр Лукашенко 14.09.2017, согласовывая назначение новых руководителей местной вертикали власти.

Правительство прогнозирует, что в нынешнем году товары и платные услуги подорожают не больше чем на 9 %. Пока темпы роста цен на товары и платные услуги ниже, чем прогнозировалось.

Для сравнения: за прошлый год цены на товары и платные услуги в Беларуси выросли на 10,6 %, а в 2015 году – на 12 %.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов TUT.BY