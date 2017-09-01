В Беларуси могут быть введены дифференцированные тарифы на уборку подъездов

16 октября 2017, 9:08

Напомним, сейчас тариф на санитарное содержание вспомогательных помещений не подлежит государственному регулированию. Правительство только рекомендует предельные размеры тарифов на эти услуги. На текущий момент они не могут превышать 0,53 руб. с 1 проживающего. Однако предлагается ввести в 2018 году дифференцированные тарифы, которые будут зависеть от перечня оказываемых услуг и периодичности их выполнения, а также от этажности дома.

Так, самый дорогой тариф – А – предполагает, что сухая уборка будет проводиться 4 раза в неделю, влажная уборка – 2 раза в неделю, уборка кабины лифтов – 5 раз в неделю, мойка окон – 2 раза в год, сухая уборка потолка и влажная уборка стен, дверей, плафонов и отопительных приборов – 1 раз в квартал, уборка подвала, технического подполья, чердака, технического этажа, технических помещений и помещения специального назначения – 2 раза в год.

К примеру, жильцы дома, в котором 1–5 этажей (включительно) будут платить по тарифу в 0,87 руб. с 1 проживающего, а те, у кого квартира в двадцатиэтажном доме и выше – в 6,3 раза больше (5,51 руб.).

Санитарное обслуживание дома, руб. на одного человека этаж тариф А тариф Б тариф В от 1 до 5 0,87 0,43 0,3 от 6 до 9 1,62 0,81 0,56 от 10 до 12 2,59 1,3 0,9 от 13 до 16 3,89 1,94 1,34 от 17 до 19 4,86 2,43 1,68 свыше 20 5,51 2,75 1,9

Самый бюджетный тариф – В – предполагает, что сухая уборка будет проводиться 2 раза в неделю, влажная уборка – 2 раза в месяц, уборка кабины лифтов – 1 раз в 5 дней, мойка окон – 1 раз в год, сухая уборка потолка и влажная уборка стен, дверей, плафонов и отопительных приборов – 1 раз в год, уборка подвала, технического подполья, чердака, технического этажа, технических помещений и помещения специального назначения – 2 раза в год. Именно этот перечень услуг и с такой же периодичностью оказывается сегодня в Беларуси.

Так, жильцы домов в 1−5 этажей будут оплачивать эту услугу по 0,43 руб. с 1 проживающего, а собственники квартир, расположенных в двадцатиэтажных домах и более высоких – 2,75 руб.

Средний тариф – Б – предусматривает, что сухая уборка будет проводиться 3 раза в неделю, влажная уборка – 1 раза в неделю, уборка кабины лифтов – 2 раз в неделю, мойка окон – 2 раза в год, сухая уборка потолка и влажная уборка стен, дверей, плафонов и отопительных приборов – 2 раз в год, уборка подвала, технического подполья, чердака, технического этажа, технических помещений и помещения специального назначения – 2 раза в год. В таком случае жильцы 1−5 этажных домов будут платить по 0,3 руб. с человека, а двадцатиэтажных и выше – по 1,9 руб.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов TUT.BY