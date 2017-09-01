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    • № 10, октябрь 2017

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    В Беларуси могут быть введены дифференцированные тарифы на уборку подъездов

    16 октября 2017, 9:08

    Напомним, сейчас тариф на санитарное содержание вспомогательных помещений не подлежит государственному регулированию. Правительство только рекомендует предельные размеры тарифов на эти услуги. На текущий момент они не могут превышать 0,53 руб. с 1 проживающего. Однако предлагается ввести в 2018 году дифференцированные тарифы, которые будут зависеть от перечня оказываемых услуг и периодичности их выполнения, а также от этажности дома.

    Так, самый дорогой тариф – А – предполагает, что сухая уборка будет проводиться 4 раза в неделю, влажная уборка – 2 раза в неделю, уборка кабины лифтов – 5 раз в неделю, мойка окон – 2 раза в год, сухая уборка потолка и влажная уборка стен, дверей, плафонов и отопительных приборов – 1 раз в квартал, уборка подвала, технического подполья, чердака, технического этажа, технических помещений и помещения специального назначения – 2 раза в год.

    К примеру, жильцы дома, в котором 1–5 этажей (включительно) будут платить по тарифу в 0,87 руб. с 1 проживающего, а те, у кого квартира в двадцатиэтажном доме и выше – в 6,3 раза больше (5,51 руб.).

    Санитарное обслуживание дома, руб. на одного человека

    этаж

    тариф А

    тариф Б

    тариф В

    от 1 до 5

    0,87

    0,43

    0,3

    от 6 до 9

    1,62

    0,81

    0,56

    от 10 до 12

    2,59

    1,3

    0,9

    от 13 до 16

    3,89

    1,94

    1,34

    от 17 до 19

    4,86

    2,43

    1,68

    свыше 20

    5,51

    2,75

    1,9

    Самый бюджетный тариф – В – предполагает, что сухая уборка будет проводиться 2 раза в неделю, влажная уборка – 2 раза в месяц, уборка кабины лифтов – 1 раз в 5 дней, мойка окон – 1 раз в год, сухая уборка потолка и влажная уборка стен, дверей, плафонов и отопительных приборов – 1 раз в год, уборка подвала, технического подполья, чердака, технического этажа, технических помещений и помещения специального назначения – 2 раза в год. Именно этот перечень услуг и с такой же периодичностью оказывается сегодня в Беларуси.

    Так, жильцы домов в 1−5 этажей будут оплачивать эту услугу по 0,43 руб. с 1 проживающего, а собственники квартир, расположенных в двадцатиэтажных домах и более высоких – 2,75 руб.

    Средний тариф – Б – предусматривает, что сухая уборка будет проводиться 3 раза в неделю, влажная уборка – 1 раза в неделю, уборка кабины лифтов – 2 раз в неделю, мойка окон – 2 раза в год, сухая уборка потолка и влажная уборка стен, дверей, плафонов и отопительных приборов – 2 раз в год, уборка подвала, технического подполья, чердака, технического этажа, технических помещений и помещения специального назначения – 2 раза в год. В таком случае жильцы 1−5 этажных домов будут платить по 0,3 руб. с человека, а двадцатиэтажных и выше – по 1,9 руб.

    Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов TUT.BY

    Тематика: ЖКХ, ЖКУ, Тариф
     

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