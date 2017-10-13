В Беларуси создается система прослеживаемости оборота товаров, что может увеличить издержки малого бизнеса

18 октября 2017, 10:18

МНС разработало проект указа «О создании национальной системы прослеживаемости». Согласно проекту оборот товаров по перечню, определенному Советом Министров, будет разрешен только при оформлении электронных товарных и товарно-транспортных накладных. За нарушение требования субъектам хозяйствования грозит штраф в размере от 30 до 80 БВ с конфискацией продукции и выручки. Об этом говорится в аналитической записке Белорусского союза предпринимателей и нанимателей им. Кунявского (БСПН).

В обосновании к проекту указа отмечается, что бюджет не выделяет средств на создание системы слежения, пользование ею организациями и предпринимателями возможно только на возмездной основе. В качестве ориентира будущих расходов МНС приводит нынешние цены на получение сертификата открытого ключа электронной цифровой подписи. Стоимость его регистрации с выдачей носителя на 2 года составляет 78,74 руб. Получение легитимного GLN-номера для головного офиса на 1 год обходится в 90 руб., продление статуса зарегистрированного пользователя и права использования GLN на 1 год – в 45 руб.

Стоимость минимального пакета услуг EDI-провайдера сейчас составляет 12 руб. За создание и передачу каждой электронной накладной ТТН-1 отдельно взимается от 0,2 до 0,32 руб., ТН-2 – от 0,1 до 0,16 руб.

В МНС убеждены, что подобные траты не будут обременительными для бизнеса, однако, по мнению делового сообщества, обязательный переход на электронные накладные, возможно, даст положительный эффект для крупных компаний, тогда как для средних и малых организаций, а также для ИП реформа будет означать рост затрат.

Пока очевидно следующее: затратная часть у субъектов хозяйствования увеличивается, что влечет за собой рост цены и снижение конкурентоспособности. А это в целом противоречит требованиям Указа Президента от 23.02.2016 № 78, в котором поставлена задача снижения на 25 % общей себестоимости продукции.

Эксперты БСПН также прогнозируют увеличение расходов организаций на оплату труда персонала, ведь электронные накладные предполагают введение широкого спектра данных, а также дополнительное сервисное обслуживание компьютерной техники.

Деловое сообщество констатирует, что ни Евразийская экономическая комиссия, по инициативе которой в странах ЕАЭС начали разрабатывать национальные системы прослеживаемости товаров, ни МНС не привлекли должным образом к обсуждению проекта представителей бизнеса Беларуси.

Кроме того, пока неизвестен перечень товаров, которые подпадут под действие системы прослеживания, что не дает возможности оценить масштабы обязательного охвата субъектов хозяйствования, а соответственно, и предполагаемых расходов.

БСПН не имеет принципиальных возражений против развития электронного документооборота, однако этот процесс должен быть прогнозируемым, прозрачным и добровольным. Деловое сообщество также ждет от регулятора реализации заявленного ранее принципа «ввод одной административной процедуры равен исключению двух». Если появится более совершенный механизм контроля в виде электронных накладных, то предлагается, например, отменить маркировку товаров, а документальное подтверждение уплаты НДС при экспорте перенести на уровень налоговых органов в виде обмена электронной информацией.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов TUT.BY