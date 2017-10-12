Белорусская экономика за 9 месяцев выполнила годовой прогноз по ВВП

18 октября 2017, 10:57

Об этом сообщил Премьер-министр Андрей Кобяков на заседании Президиума Совета Министров, где рассматривались итоги работы экономики в январе–сентябре и меры по реализации задач социально-экономического развития на 2017 год.

«По темпам роста ВВП вышли на уровень 101,7 % к аналогичному периоду прошлого года. Это соответствует годовому значению прогноза. Общая ситуация в экономике сохраняется стабильной, выполняются почти все ключевые показатели эффективности работы Правительства и Национального банка», – рассказал А. Кобяков.

Растет производительность труда по ВВП – 103,2 % за январь–август. Продолжает увеличиваться экспорт. В январе–августе поставили на экспорт (товаров и услуг) на 23 млрд USD. Это на 19,2 % выше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт товаров вырос на 21,1 %, рост наблюдается как за счет ценового фактора (на 15,3 %), так и в физических объемах (на 5 %). Если не учитывать сырьевые ресурсы (нефтепродукты и калий), то по остальным товарным группам темп роста экспорта несколько выше – 122,6 %. Внешняя торговля сбалансирована. За январь–август сальдо по товарам и услугам сложилось положительным в размере 478 млн USD, или 1,4 % к ВВП.

А. Кобяков обратил внимание, что рост экономики обеспечивается при сохранении макроэкономической стабильности. Инфляция за 9 месяцев составила 2,7 % – это минимальный показатель за всю суверенную историю Беларуси.

Продолжилось дальнейшее удешевление кредитов для реального сектора экономики. В сентябре средняя процентная ставка по новым кредитам (для юрлиц) составила 12,3 % годовых (в начале года она была 20,8 %). При снижении доходности на депозитном рынке сохраняется тенденция роста рублевых депозитов населения. За 9 месяцев они приросли на 11,9 %.

Несмотря на общий положительный результат экономики, статистика свидетельствует, что уточненные решением Совета Министров целевые задачи выполнили не все. В промышленном производстве отстают Минстройархитектуры, концерны «Беллегпром» и «Белнефтехим», по производству продукции сельского хозяйства – немного не добрали Брестская и Гомельская области (101,4 % и 100,8 % соответственно при задаче 102 %), а также Минская область (101 % при задаче 101,5 %).

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