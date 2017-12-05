В Беларуси предлагается разработать единые требования к оценке имущества под залог

5 декабря 2017, 8:21

Ассоциация оценочных организаций предлагает разработать единые требования к оценке имущества под залог для ускорения процесса получения бизнесом кредитных займов. Об этом сообщила председатель ассоциации Светлана Юреня.

Она подчеркнула, что для развития бизнеса важно ускорить процесс получения кредитных займов, сделать его более простым и понятным. Для этого требуется усовершенствовать трехстороннее взаимодействие «банк-заемщик-оценщик». При оформлении кредита, к примеру, для развития бизнеса, необходимо обеспечить этот кредит имуществом, которое заемщик будет отдавать в залог. Его рыночную стоимость определяют оценочные организации.

«Бывают ситуации, когда выдача кредита оказывается под угрозой срыва, а все участники этого трехстороннего взаимодействия не удовлетворены его результатами. Ожидания заемщика, кредитного отдела не оправдываются, оценщик, не желая потерять свой заказ, идет на любые уступки. Все это затягивает процесс получения кредита. Необходимо разработать единые требования, предъявляемые банками к итоговым документам об оценке для целей залога, которые выполняют исполнители оценки. Пока эти требования у каждого банка свои», – подчеркнула С. Юреня.

Данное предложение было озвучено на прошедшей в Минске рабочей встрече участников взаимодействия «банк-заемщик-оценщик», которая проводилась при поддержке Госкомимущества. Свои мнения высказали представители организаций-заемщиков, исполнителей оценки, Национального банка, Банка Москва-Минск, Беларусбанка, Банка БелВЭБ, Белинвестбанка, Банка развития Республики Беларусь и др.

«Возможно, будет заключено соглашение на уровне банков», – отметила С. Юреня.

Среди других актуальных вопросов специалист назвала необходимость создания единого списка аккредитованных исполнителей оценки для всех банков.

«Сегодня банки «фильтруют» рынок оценки для целей залога. Некоторые из них не принимают документы об оценке от ИП. В идеале должен быть список аккредитованных оценочных организаций, который принимался бы всеми банками. Для банков с иностранным капиталом этот вопрос требует дополнительной проработки. Если бы это удалось реализовать, Беларусь стала бы первой страной на пространстве ЕАЭС, в которой этот процесс унифицирован. Когда каждый банк диктует свои условия, бизнес страдает», – пояснила она.

С. Юреня также проинформировала, что участники трехстороннего взаимодействия пришли к выводу о необходимости взаимного информирования: были упомянуты случаи, когда стоимость конкретных объектов недвижимости у разных исполнителей оценки на одну и ту же дату отличается в разы.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов БелТА