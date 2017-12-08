Бизнес-сообщество просит разъяснить норму Декрета № 7 об усилении ответственности руководителя

8 декабря 2017, 14:18

Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С. Кунявского (БСПН) направил в адрес Минэкономики письмо с просьбой разъяснить норму об усилении ответственности руководителя, закрепленную Декретом Президента от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства».

В БСПН напомнили, что на этапе подготовки Декрета деловая общественность возражала против усиления ответственности руководителя. Размытой представлялась формулировка о «надлежащей организации деятельности субъекта хозяйствования, исключающей причинение вреда государственным или общественным интересам, окружающей среде, жизни, здоровью». Тем не менее, норма осталась в документе.

Напомним, в соответствии с Декретом № 7 непринятие руководителем юрлица необходимых мер по надлежащей организации деятельности этого юрлица в соответствии с установленными законодательством требованиями, повлекшее причинение вреда государственным или общественным интересам, окружающей среде, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан, если в этом деянии нет состава иного административного правонарушения или состава преступления, влечет наложение штрафа в размере от 10 до 200 БВ.

В сообщении бизнес-союза отмечается, что согласно Процессуально-исполнительному кодексу об административных правонарушениях составлять протоколы об административном правонарушении могут должностные лица 72 органов, организаций, инспекций, а также иные лица. При этом неясно, как контролеры будут определять «надлежащую организацию деятельности» субъекта хозяйствования и то, какие меры должен был принять руководитель для «должного» управления. Также смущает значительная разбежка возможного штрафа.

«С принятием Декрета № 7 над директорами навис дамоклов меч, ведь любая выборочная проверка может закончиться крупным штрафом, причем по непонятным требованиям. Термин «надлежащая организация деятельности» будет трактоваться контролером исходя из собственного уровня развития и понимания нормативных правовых актов», – поясняет директор и сопредседатель БСПН им. Кунявского Жанна Тарасевич.

По мнению экспертов БСПН, даже невыполнение требования Президента обеспечить среднюю зарплату в 500 USD в эквиваленте может быть расценено как повод привлечь директора к ответственности.

Представители бизнес-союза также отмечают, что п. 6 Декрета № 7 не соответствует Закону Республики Беларусь от 10.01.2000 № 361-З «О нормативных правовых актах», согласно которому законодательные термины должны быть понятными и однозначными. Чтобы избежать произвольной интерпретации, бизнес-союз предлагает разработать нормативный правовой акт, который будет толковать применение норм Декрета № 7, в частности разъяснит понятия «надлежащая организация деятельности» и «непринятие руководителем юридического лица необходимых мер по надлежащей организации деятельности».

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