Срок исковой давности по приватизационным сделкам в Беларуси сократят до 3 лет

8 декабря 2017, 15:26

Об этом сообщил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по экономической политике Владислав Щепов.

В Палату представителей внесены поправки в действующий Закон Республики Беларусь от 19.01.1993 № 2103-XII «О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества». Не исключено, что законопроект будет рассмотрен уже на осенней сессии. В нем заложено, в частности, уменьшение срока исковой давности по приватизационным сделкам.

«Мы считаем, что это колоссальный шаг вперед, потому что это ключевой момент, который отпугивал инвесторов», – заметил председатель постоянной комиссии.

По его словам, в белорусском законодательстве срок исковой давности уменьшается до 3 лет, и этого времени вполне достаточно, так как «все возможные иски могут быть представлены и опротестовано то или иное решение».

«Зачем ждать десять лет?» – задался вопросом Владислав Щепов, отметив при этом, что увеличение срока исковой давности влияет на стоимость приватизируемого объекта.

Кроме того, депутаты внесли в Палату представителей законопроект, предполагающий поправки в действующее законодательство об инвестициях. В. Щепов надеется, что его также в скором времени рассмотрят в первом чтении, чтобы за межсессионный период доработать ко второму чтению с учетом поступающих предложений и парламентских слушаний по инвестиционной тематике, которые предлагается провести.

«Совместными усилиями мы откорректируем его таким образом, чтобы он принес пользу нашим инвесторам и мы могли двигаться дальше», – сказал парламентарий.

Так, одна из новаций законопроекта касается расчета стоимости имущества, которое может быть национализировано, реквизировано либо изъято иными способами в соответствии с законодательством. Другая новация затрагивает вопрос иммунитета государства в судебных разбирательствах. В свою очередь председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Владимир Пантюхов констатировал, что за 9 месяцев привлечено 905 млн USD прямых иностранных инвестиций на чистой основе при задании 1 млрд 30 млн USD.

«Объем и динамика инвестиций оставляют желать лучшего. Конечно, для каждого инвестора в любой стране важно, чтобы правила игры на его поле деятельности были понятны и просты, а законодательная база, регулирующая вопросы ведения бизнеса, – прозрачной и стабильной. Поэтому одним из действенных механизмов повышения инвестиционной привлекательности страны является совершенствование законодательства», – сказал он.

В. Пантюхов обратил внимание, что в настоящее время инвестиционную сферу в государстве регулируют около 40 правовых актов, создана межведомственная рабочая группа для выработки системных мер по совершенствованию в стране инвестиционного климата.

«Однако смелых и эффективных новаций в инвестиционном законодательстве до сих пор нет, комплексные решения не принимаются», – подчеркнул он.

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