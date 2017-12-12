Подписание Декрета о развитии цифровой экономики ожидается в ближайшее время

12 декабря 2017, 10:46

Об этом по итогам совещания у Главы государства сообщил первый заместитель Премьер-министра Василий Матюшевский.

Он также уточнил, что вопрос последующей имплементации заложенных в Декрете норм потребует определенного времени, необходимо будет серьезно поработать над действующим законодательством.

По словам В. Матюшевского, на совещании речь велась не только об IT-отрасли.

«Декрет говорит и об искусственном интеллекте, и о роботизации, и о биотехнологических возможных вариантах развития. Это все такая целая глобально новая экономика. Второй аспект – это создание условий для трансформации традиционных отраслей. Для нас это особенно важно. Потому что нам нужно не только сохранить наши конкурентные преимущества, но и не потеряться в быстро меняющемся мире», – рассказал он.

Третий аспект – это вопросы образования, где современные вызовы требуют кардинально иного подхода как на уровне обучения в школе, так и в вузе.

«Мы сегодня об этом очень много говорили. Пришло время, когда человек должен знать как минимум не один язык. У нас двуязычие традиционно – белорусский, русский языки, – но очевидно, что мы должны знать и английский язык, причем это должен быть очень рабочий язык», – отметил В. Матюшевский.

Кроме того, встает вопрос качества образования, его ориентированности на современные требования к профессиональным компетенциям. Говоря о работе над проектом декрета, В. Матюшевский подчеркнул, что правительство «ничего не шлифовало», т.к. поручение Главы государства состояло в том, чтобы документ был максимально широким, т.е. предполагал широкие рамки для развития новых процессов.

«Собственно, он таким и остался», – подытожил первый заместитель Премьер-министра.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов БелТА