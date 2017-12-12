Декрет № 7 значительно упростит работу транспортных компаний

12 декабря 2017, 13:59

Некоторые ранее обязательные процедуры для транспортного бизнеса переведены в категорию необязательных. Соответствующие нормы Декрета Президента от 23.11.2017 № 7 упростят работу и повысят конкурентоспособность компаний.

По словам игроков рынка, документ ценен тем, что он исключает из правоприменительной практики ряд процедур, которые объективно признавались формальными, но их несоблюдение предусматривало жесткие меры ответственности вплоть до лишения лицензии. Добиться реформы перевозчикам удалось далеко не сразу: она стала возможной в том числе благодаря взаимодействию ассоциации «БАМАП» с Минтрансом и другими органами гос­управления.

В частности, Декрет дает возможность заниматься автоперевозками грузов и пассажиров в международном и внутрирес­публиканском сообщении без оформления путевых листов.

«В какой-то мере неправильное оформление путевых листов делало предприятие заложником порядочности водителя. Результатом конфликта между директором и водителем могла стать «невнимательность» последнего при оформлении путевого листа. За этим могли последовать меры воздействия, если Транспортная инспекция обнаруживала недочеты. Теперь подобное развитие ситуации исключается», – отметил генеральный директор СООО «Могилеввнештранс» Михаил Ларченко.

По мнению директора ТЧУП «Янстронг» Дмитрия Воронцова, некоторым компаниям использование путевого листа помогает в работе (например, дает информацию для бухгалтерских служб). Поэтому, вероятно, многие продолжат заполнять эту документацию, но уже по собственному желанию, предварительно утвердив порядок локальными нормативными актами. К слову, менеджеры и бухгалтеры ТЧУП «Янстронг» сейчас решают, стоит ли компании и дальше заполнять путевые листы.

Прогрессивной нормой директора считают разрешение самостоятельно организовывать предрейсовые и другие медицинские осмотры на предприятиях. При этом опрошенные уверяют, что на местах осознают необходимость контролировать качество работы водителей на дороге.

«Все мы прекрасно понимаем, какой бедой может обернуться выезд водителя в состоянии алкогольного опьянения на большегрузе. Это даже не одна беда: тяжелейшие последствия для жизни и здоровья окружающих людей и самого водителя при ДТП, признание аварии нестраховым случаем, ремонт и простой автомобиля и т. д.», – отметил Д. Воронцов.

По словам собеседника, не исключено, что медицинское обслуживание в его компании будет продолжено в рамках договоров, ранее заключенных с учреждениями здравоохранения.

«Например, давление перед рейсом измерить надо, ведь внешним осмотром водителя не обойтись. Посещение доктора может избавить от многих неприятностей», – подчеркнул руководитель.

Кроме того, как отмечают директора компаний, Декрет № 7 разрешил водителям работать дальнобойщиками без обязательного двухлетнего стажа управления седельными тягачами. Прежнее ограничение представители транспортного бизнеса критиковали не раз.

Генеральный директор СООО «Могилеввнештранс» рассчитывает на то, что реформа позволит существенно омолодить коллектив. У этого перевозчика почти 70 автомобилей, на них трудятся около 140 водителей, средний возраст которых на начало года составлял 50 лет.

«В соседних странах подобных ограничений не было, что создавало неравные условия в борьбе за молодые кадры. Теперь белорусские перевозчики могут сами решать, когда именно допустить того или иного водителя к перевозкам в международном сообщении. Готов водитель – пусть работает. Требуется стажировка, чтобы дотянуться до необходимого профессионального уровня, – ее организуют. Руководителю всегда виднее, как поступить», – уверен М. Ларченко.

За 2 года наработки стажа по категории многие водители успевали утратить интерес к профессии или переезжали в соседние страны. Именно по этой причине в российских компаниях работает так много белорусских водителей.

«Исходя из опыта своей компании, могу сказать, что водители без стажа работы по категории не проходили даже первого рубежа собеседований при трудоустройстве. Нет стажа – нет разговора, а предложить «зеленым» работникам значительный объем слесарных работ мы, к сожалению, не могли», – поясняет руководитель компании «Янстронг».

Кроме того, перевозчиков порадовала отмена обязательного согласования рекламы на транспорте. Прежде без прохождения такой процедуры фуру могли не пустить в рейс. Установлены также исчерпывающие требования к транспортировке пищевой продукции, появились нормы, касающиеся возврата платы за проезд по платным автодорогам при транспортировке приобретенных транспортных средств с временными (транзитными) регистрационными знаками, выданными в иностранном государстве.

«Доверие к субъектам хозяйствования в части соблюдения транспортной дисциплины укрепляется. Судить об этом можно уже по тому, что в первых строках законодательного акта декларируется очень важный принцип – презумпция добросовестности субъектов хозяйствования. При этом пропорционально ужесточается ответственность транспортных операторов за последствия возможных нарушений», – обращает внимание М. Ларченко.

В то же время директор компании «Алвест» Александр Карпук призывает коллег внимательнее отнестись к штрафным санкциям, установленным Декретом. Цена ошибки – штраф от 10 до 200 БВ. Такие меры будут применяться в случае причинения вреда государственным или общественным интересам, окружающей среде, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан.

Участники рынка хотели бы конкретизации нормы Декрета, предполагающей значительную ответственность директора. Тогда упрощение ряда процедур действительно подстегнет предпринимательскую активность. Следом появятся новые рабочие места, расширятся возможности для развития, увеличатся налоговые отчисления в бюджет.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов газеты «Белорусы и рынок»