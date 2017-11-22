Официально опубликован Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС

15 декабря 2017, 9:58

15.12.2017 официально опубликован Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (Договор о ТК ЕАЭС). Договор о ТК ЕАЭС вступает в силу с даты получения депозитарием по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении государствами-членами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

В совместном заявлении президентов стран ЕАЭС, подготовленном по итогам Высшего Евразийского экономического совета 11.10.2017, отмечается, что дата вступления в силу ТК ЕАЭС – 01.01.2018, и переноситься она не будет.

Основным нововведением ТК ЕАЭС стало ускорение и упрощение таможенных операций, что приведет к развитию и облегчению порядка осуществления торговли. ТК ЕАЭС имеет централизующую роль, в связи с чем большая часть полномочий передается с национального на союзный уровень. Количество норм и правил, которые определяются ЕАЭС и станут едиными для стран-участниц, по данным Европейской экономической комиссии (ЕЭК), увеличилось по сравнению с Таможенным кодексом Таможенного союза (ТК ТС) с 114 до 297. Однако это не означает, что каждой конкретной стране диктуется, как регулировать таможенную сферу. ТК ЕАЭС устанавливает общие правила для стран – участниц ЕАЭС, при этом инструменты, которыми указанные правила и принципы будут исполняться, остаются в руках национальных органов власти.

Ускорение и упрощение совместной работы в соответствии с ТК ЕАЭС будет осуществляться за счет автоматизации таможенных процедур. Этому будут способствовать следующие факторы:

приоритет электронного таможенного декларирования;

возможность не представлять подтверждающие документы;

автоматический выпуск товаров.

ТК ЕАЭС стимулирует страны углублять интеграцию информационных систем таможни с другими ведомствами. В будущем благодаря этой системе государство, бизнес и потребители смогут отследить всю цепочку движения товаров внутри страны – от ввоза до реализации конкретной партии товара.

ТК ЕАЭС устраняет многие проблемы, накопившиеся в правоприменительной практике. Он юридически закрепляет возможность для участника ВЭД при наличии электронной цифровой подписи совершать большинство операций со своего компьютера через Интернет, взаимодействуя с информационной системой таможенного органа.

Согласно ТК ЕАЭС участники ВЭД избавлены от необходимости представлять таможенному органу документы, на основании которых была заполнена электронная декларация. Предъявлять документы нужно будет только в случаях, когда сработали профили риска. При этом представляться будут только те документы, которые определит информационная система, а не сотрудник таможни.

В ряде случаев решения о регистрации декларации на товары, сама регистрация, а также решение о выпуске товаров могут приниматься информационными системами автоматически, без участия таможенного инспектора.

Применение цифровых технологий делает прозрачной любую сферу, а в случае уплаты таможенных платежей это положительно скажется на полноте их собираемости и пополнении доходной части бюджета. Бизнес благодаря этому сможет сэкономить время и финансовые ресурсы, упростить взаимодействие с госструктурами и банками.

В соответствии с ТК ЕАЭС время выпуска товаров сократится до 4 часов. Сейчас время выпуска, зафиксированное в ТК ТС, составляет более 1 суток.

ТК ЕАЭС переносит таможенный контроль на этап после выпуска товаров. Предоставлена возможность в определенных случаях воспользоваться рядом отсрочек по уплате таможенных платежей.

В ТК ЕАЭС заложены законодательные возможности для полноценного внедрения механизма «единого окна» в систему регулирования внешнеэкономической деятельности.

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