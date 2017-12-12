Президент провел совещание о новых инструментах реструктуризации долговых обязательств в экономике

19 декабря 2017, 12:35

Недопустимо постоянно перекладывать проблемы предприятий и банков на бюджет. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании о предлагаемых новых инструментах реструктуризации долговых обязательств в экономике.

А. Лукашенко отметил, что на совещание вынесен вопрос работы с проблемными долгами предприятий реального сектора экономики. Уровень накопленной кредитной задолженности в некоторых организациях велик, и это не позволяет им эффективно работать и развиваться. Здесь сказываются недоработки прошлых лет, просчеты в бизнес-планировании и дороговизна денег в банковской системе.

По словам Президента, только в 2015 и 2016 годах был принят десяток решений по ряду предприятий и отраслей на общую сумму 1,8 млрд USD. Были реструктуризированы их долги, предоставлялись отсрочки, рассрочки погашения задолженности по кредитам, выдавались бюджетные займы. «Тогда правительство обещало, что если мы поможем нашим предприятиям, то это будет в последний раз. Нужен был, с точки зрения правительства, некий толчок, и они начнут эффективно работать, вернут долги, – напомнил Глава государства. – Сейчас пришло время долги возвращать, погашать займы. Но опять волна предложений о еще одной реструктуризации. Мотивация та же: заклинания, стенания, плач».

А. Лукашенко подчеркнул, что в подготовленных предложениях не видит ответственности тех, кто брал долги. «А для тех, кто получал кредиты и ссуды, решением Президента был отдельный пункт, кто за это отвечает», – заметил белорусский лидер.

В этой связи он высказал нарекания в адрес руководства Администрации Президента и КГК, в т.ч. за отсутствие оперативного информирования по данным вопросам и невнесение соответствующих кадровых предложений.

Александр Лукашенко отметил, что хотел бы услышать ответы на следующие вопросы: что предусматривается сделать для сокращения объемов проблемной задолженности, насколько быстро механизм работы с проблемными долгами, предлагаемый Правительством и Национальным банком, позволит выйти предприятиям из долговой ямы, какой эффект от новаций будет для реального сектора экономики, бюджета и банков?

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материалов официального Интернет-портала Президента Республики Беларусь